Video: सड़क पर मछली पकड़ने की होड़, ड्रम-बाल्टी ले आए लोग, चीन में बाढ़ का वीडियो वायरल

China News: चीन के मकाऊ शहर से एक अनोखा और दिलचस्प नजारा सामने आया है. यहां सुपर टाइफून रागासा के कारण तेज हवाएं और समुद्री लहरें उठीं. तूफान की वजह से समुद्र का पानी सड़कों पर भर गया और इसी के साथ कई मछलियां भी किनारे पर आ गईं. यह देखते ही स्थानीय लोग बड़ी संख्या में घरों से निकल पड़े और सड़कों पर मछली पकड़ने लगे.

बच्चों से लेकर बूढ़े और महिलाएं मछली पकड़ रहे

वीडियो और तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि लोग अपने-अपने घरों से ड्रम, बाल्टी और अन्य बर्तन लेकर दौड़ पड़े. कोई हाथों से मछली पकड़ता दिखा तो कोई जाल डालकर. बच्चे, बूढ़े और महिलाएं सभी इस मछली पकड़ने की होड़ में शामिल नजर आए. मानो सड़कों पर अचानक से कोई मछली बाजार लग गया हो.

Residents of Macau, China took to the streets to catch fish that came ashore in the storm surge from Super Typhoon Ragasa....🐟🐠🎣pic.twitter.com/OKFLA3hWHn — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) September 24, 2025

लोगों के चेहरों पर उत्साह और खुशी साफ झलक रही थी. कुछ लोग तो इतनी बड़ी मात्रा में मछली पकड़ लाए कि उन्होंने अपने ड्रम और बाल्टियां पूरी तरह भर लीं. वहीं कुछ लोग छोटे बर्तनों में भी मछली जमा करते दिखे. सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इस नजारे को देखकर हैरान हैं.

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

हालांकि यह स्थिति केवल मजेदार नहीं थी, बल्कि खतरे से भी भरी हुई थी. क्योंकि तूफान के बाद सड़क पर पानी भरा हुआ था और कई जगह गंदगी भी फैली थी. जहां एक तरफ सुपर टाइफून रागासा ने तबाही मचाई, वहीं दूसरी तरफ मकाऊ की सड़कों पर अचानक मछलियों का बाजार बन गया. लोग अब इस घटना को यादगार बताते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो और तस्वीरें शेयर कर रहे हैं.