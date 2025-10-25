Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर हर कोई हैरान है. वीडियो में देखा जा सकता है कि सड़क के किनारे एक छोटा बच्चा खेल रहा होता है. खेल-खेल में उसका खिलौना अचानक सड़क के बीचों बीच गिर जाता है. बच्चा बिना सोचे-समझे उस खिलौने को उठाने के लिए तेजी से सड़क पर दौड़ पड़ता है. उसी समय सामने से एक कार तेज रफ्तार में आती दिखाई देती है.

ड्राइवर की समझदारी बची 4 बच्चों की जान

जैसे ही बच्चा खिलौना उठाकर पीछे मुड़ता है, कार ठीक उसके सामने पहुंच जाती है, लेकिन कार ड्राइवर ने स्थिति को देखते हुए बेहद समझदारी दिखाई. उसने फौरन ब्रेक लगाई और झट से गाड़ी का हैंडल मोड़ लिया. इससे बच्चा तो बाल-बाल बच गया, लेकिन कार बगल से गुजर रही दो लड़कियों और एक दूसरे बच्चे की ओर मुड़ गई. हालांकि, ड्राइवर ने सही समय पर गाड़ी को संभाल लिया, जिससे कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ.

यहाँ पे इस कार ड्राइवर के लिये रेस्पेक्ट बढ़ गयी है क्युकी वीडियो मे आप देख सकते है की दोनों बच्चो,



को बचाने के लिये किस तरह अपनी कार को हैंडल किया सही टाइम पे सही फैसला लिया।

लोगों ने ड्राइवर की जमकर की तारीफें

वीडियो में यह पूरा वाकया कुछ ही सेकंडों में घटता है, लेकिन देखने वालों की सांसें थम जाती हैं. पास लगे सीसीटीवी कैमरे में यह पूरी घटना रिकॉर्ड हो गई. बाद में यह फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. वीडियो देखने के बाद लोग कार ड्राइवर की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

कई लोगों ने कमेंट करते हुए लिखा कि ड्राइवर ने सही वक्त पर सही फैसला लिया नहीं तो एक बड़ी दुर्घटना हो सकती थी. वहीं कुछ लोगों ने माता-पिता को भी सावधान रहने की सलाह दी कि छोटे बच्चों को कभी सड़क के पास खेलने न दें.