Video: अरे बाबा! बाल-बाल बचा साइकिल सवार बच्चा, ट्रक ड्राइवर ने लगाए खतरनाक ब्रेक, वीडियो वायरल

Video: सोशल मीडिया पर आए दिन तरह-तरह के वीडियो वायरल होते रहते हैं. हाल ही में ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया. इस वीडियो में देखा जा सकता है कि सड़क पर अचानक एक बच्चा साइकिल से रोड क्रॉस करने लगता है. उसी समय तेज रफ्तार से एक ट्रक सामने से आ रहा था. बच्चा ट्रक के बेहद करीब था और यह दृश्य देखने वालों की सांसें थमा देने वाला था.

बाल-बाल बचा बच्चा

वीडियो में साफ दिखता है कि ट्रक ड्राइवर ने बड़ी सूझबूझ दिखाई. जैसे ही बच्चा अचानक सामने आया, ट्रक ड्राइवर ने पूरी ताकत लगाकर ट्रक रोकने की कोशिश की. वह तुरंत स्टेयरिंग दूसरी तरफ मोड़ देता है. नतीजा यह हुआ कि बच्चा बाल-बाल बच गया और आराम से सड़क पार कर सका.

हालांकि, ट्रक ड्राइवर की यह कोशिश आसान नहीं थी. वीडियो में आगे दिखता है कि जैसे ही उसने ट्रक को मोड़ने की कोशिश की, ट्रक का संतुलन बिगड़ गया और वह उल्टी दिशा में मुड़ गया. गनीमत यह रही कि ट्रक कहीं से टकराया नहीं और कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई.

सोशल मीडिया पर हुआ वायरल वीडियो

यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. लोग ट्रक ड्राइवर की सूझबूझ और समय पर लिए गए फैसले की सराहना कर रहे हैं. कई लोगों का कहना है कि अगर ड्राइवर एक सेकेंड भी देर करता तो बड़ा हादसा हो सकता था. वहीं, कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि बच्चों को अचानक सड़क पार करने से बचना चाहिए और माता-पिता को इस बारे में उन्हें सावधान करना चाहिए.