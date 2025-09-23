Video: सिर्फ टी-शर्ट पहने लड़के को देखना, पता चल जाएगा क्यों वायरल हो रहा है ये CCTV फुटेज

Kerastase Shop: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग हैरान रह गए. यह वीडियो किसी केरास्टेस शॉप का बताया जा रहा है. वीडियो में साफ दिखाई देता है कि शॉप के काउंटर पर एक युवती बैठी हुई है और ग्राहकों से बात कर रही है. काउंटर पर ही एक साइड में पूजा की थाली रखी थी, जिसमें 500 रुपए के नोट रखे हुए थे.

शॉप में किसी को भनक तक न लगी

वीडियो में दिखता है कि शॉप में दो युवक आते हैं. शुरुआत में वे सामान्य ढंग से काउंटर पर बैठी लड़की से बातचीत करते हैं. लड़की भी ध्यान से उनकी बात सुनती रहती है. लेकिन इस दौरान दोनों में से एक युवक की नजर पूजा की थाली में रखे पैसों पर पड़ जाती है. उसने धीरे-धीरे थाली को अपनी ओर खिसकाया और बेहद चुपचाप उसमें रखे नोट को निकाल लिया. हैरानी की बात यह रही कि उसने यह सब इतनी सफाई से किया कि वहां मौजूद किसी भी व्यक्ति को इसकी भनक तक नहीं लगी.

Look at that T-shirt guy near counter 💀 pic.twitter.com/0yv32STho0 — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) September 20, 2025

काउंटर पर बैठी युवती सामने खड़े दूसरे युवक से बात करने में व्यस्त थी. वहीं, शॉप में एक और लड़की फोन पर बातचीत कर रही थी और गार्ड साइड में खड़ा दिखाई दे रहा था. लेकिन उन सबके सामने ही चोरी हो गई और किसी को पता तक नहीं चला.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

यह पूरी घटना शॉप में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. जैसे ही फुटेज सामने आया, इसे सोशल मीडिया पर डाल दिया गया. देखते ही देखते वीडियो तेजी से वायरल होने लगा. लोग इसे देखकर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कई लोग हैरानी जता रहे हैं कि आखिर इतनी भीड़ और कैमरे के बीच कोई व्यक्ति इतनी आसानी से चोरी कैसे कर सकता है.