Watch: ये देखने के बाद थॉर वालों को आएगी शर्म! बोलेरो ने निकाल दिया दम, वीडियो वायरल
Bolero and Thar Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें बोलेरो और थार के बीच रस्सी बांधकर ताकत आजमाई गई. मुकाबले में बोलेरो ने थार को पीछे खींच लिया. देखें वायरल वीडियो.
Bolero and Thar competition: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक मजेदार वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिंद्रा बोलेरो और थार के बीच जोरदार मुकाबला देखने को मिला. वीडियो में देखा जा सकता है कि दोनों गाड़ियां रस्सी से बंधी हैं और एक-दूसरे को खींचने की कोशिश कर रही हैं. लोगों के बीच यह मुकाबला अब चर्चा का विषय बन गया है.
थार को पीछे खिंचता देख हैरान हुए लोग
वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बोलेरो और थार को रस्सी से बांधा गया है और दोनों ड्राइवर अपनी-अपनी गाड़ियों की ताकत दिखाने में लगे हैं. कुछ ही सेकंड में बोलेरो वाला जोर लगाता है और पूरी ताकत के साथ थार को खींचते हुए पीछे ले जाता है. थार को पीछे खिंचता देख वहां मौजूद लोग भी हैरान रह जाते हैं.
वीडियो में आसपास खड़े लोग भी तालियां बजाते और शोर मचाते दिखते हैं. किसी ने इस पल को कैमरे में कैद कर सोशल मीडिया पर डाल दिया. इसके बाद से ही यह वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो गया है.
वीडियो देखकर लोगों ने किए कमेंट
यूजर्स तरह-तरह के मजेदार कमेंट कर रहे हैं. कोई कह रहा है, अब समझ आया, असली दम बोलेरो में है, तो कोई मजाक में लिख रहा है, थार तो बस दिखावे के लिए है, काम बोलेरो करती है. जबकि कुछ ने कहा कि यह मुकाबला असली ताकत नहीं दिखाता क्योंकि टायर की पकड़ और जमीन की स्थिति भी अहम होती है. हालांकि यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि यह वीडियो कहां का है, लेकिन लोगों ने इसे खूब शेयर किया है. अब यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लाखों व्यूज पा चुका है.
