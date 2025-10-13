हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Watch: ये देखने के बाद थॉर वालों को आएगी शर्म! बोलेरो ने निकाल दिया दम, वीडियो वायरल

Bolero and Thar Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें बोलेरो और थार के बीच रस्सी बांधकर ताकत आजमाई गई. मुकाबले में बोलेरो ने थार को पीछे खींच लिया. देखें वायरल वीडियो.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Updated at : 13 Oct 2025 12:05 PM (IST)
Bolero and Thar competition: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक मजेदार वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिंद्रा बोलेरो और थार के बीच जोरदार मुकाबला देखने को मिला. वीडियो में देखा जा सकता है कि दोनों गाड़ियां रस्सी से बंधी हैं और एक-दूसरे को खींचने की कोशिश कर रही हैं. लोगों के बीच यह मुकाबला अब चर्चा का विषय बन गया है.

थार को पीछे खिंचता देख हैरान हुए लोग

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बोलेरो और थार को रस्सी से बांधा गया है और दोनों ड्राइवर अपनी-अपनी गाड़ियों की ताकत दिखाने में लगे हैं. कुछ ही सेकंड में बोलेरो वाला जोर लगाता है और पूरी ताकत के साथ थार को खींचते हुए पीछे ले जाता है. थार को पीछे खिंचता देख वहां मौजूद लोग भी हैरान रह जाते हैं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Mohit Harshana (@white_horse_1712)

वीडियो में आसपास खड़े लोग भी तालियां बजाते और शोर मचाते दिखते हैं. किसी ने इस पल को कैमरे में कैद कर सोशल मीडिया पर डाल दिया. इसके बाद से ही यह वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो गया है. 

वीडियो देखकर लोगों ने किए कमेंट

यूजर्स तरह-तरह के मजेदार कमेंट कर रहे हैं. कोई कह रहा है, अब समझ आया, असली दम बोलेरो में है, तो कोई मजाक में लिख रहा है, थार तो बस दिखावे के लिए है, काम बोलेरो करती है. जबकि कुछ ने कहा कि यह मुकाबला असली ताकत नहीं दिखाता क्योंकि टायर की पकड़ और जमीन की स्थिति भी अहम होती है. हालांकि यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि यह वीडियो कहां का है, लेकिन लोगों ने इसे खूब शेयर किया है. अब यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लाखों व्यूज पा चुका है.

Published at : 13 Oct 2025 12:05 PM (IST)
इंडिया
IRCTC घोटाले में लालू, राबड़ी और तेजस्वी के खिलाफ चलेगा केस, कोर्ट के फैसले पर आया BJP का पहला रिएक्शन
IRCTC घोटाले में लालू, राबड़ी और तेजस्वी के खिलाफ चलेगा केस, कोर्ट के फैसले पर आया BJP का पहला रिएक्शन
बिहार
Bihar Election 2025 Live: बिहार चुनाव के बीच नीतीश कुमार को झटका, JDU के कद्दावर नेता जयकुमार सिंह आज देंगे इस्तीफा
बिहार चुनाव के बीच नीतीश कुमार को झटका, JDU के कद्दावर नेता जयकुमार सिंह आज देंगे इस्तीफा
इंडिया
बिहार की 83 सीटों पर NDA या महागठबंधन किसका खेल बिगाड़ेंगे प्रशांत किशोर? सामने आया चौंकाने वाला सर्वे 
बिहार की 83 सीटों पर NDA या महागठबंधन किसका खेल बिगाड़ेंगे PK? सामने आया चौंकाने वाला सर्वे
क्रिकेट
सिर्फ रोहित-विराट नहीं, इन 5 खिलाड़ियों का वर्ल्ड कप 2027 तक खेलना मुश्किल; लटक रही है तलवार!
सिर्फ रोहित-विराट नहीं, इन 5 खिलाड़ियों का वर्ल्ड कप 2027 तक खेलना मुश्किल; लटक रही है तलवार!
Karnataka RSS ban: खरगे का RSS पर करारा वार, CM ने दिए कार्रवाई के आदेश!
Karwa Chauth Horror: करवा चौथ पर पत्नी प्रेमी संग भागी, सदमे में पति Dharmendra ने दी जान
Delivery Horror: Bhopal में पेमेंट विवाद पर 'गुंडागर्दी', घर में घुसकर परिवार को पीटा!
AI Meme Row: पंचायत का तालिबानी 'न्याय', AI मीम पर युवक को पिलाई पैर धोने वाली गंदगी!
Bengal Horror: दुर्गापुर दुष्कर्म मामले पर बोलीं Mamata- 'रात 12:30 बजे लड़की बाहर क्यों गई?'
