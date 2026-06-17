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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: 'पापा बुला रहे हैं बेटा उठ जा' बेटे की लाश पर बिलखता रहा पिता, वीडियो देख फट जाएगा कलेजा

Video: 'पापा बुला रहे हैं बेटा उठ जा' बेटे की लाश पर बिलखता रहा पिता, वीडियो देख फट जाएगा कलेजा

अस्पताल के अंदर का एक बहुत ही भावुक और दिल तोड़ने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. पिता अपने इकलौते बेटे की मौत को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं.

Reported By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 17 Jun 2026 05:22 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश से सामने आए एक वीडियो ने लोगों को अंदर से झकझोर कर रख दिया है.  यहां के मशहूर इस्कॉन मंदिर के बाहर लगे एक कूलर में करंट उतर आने से मध्य प्रदेश से दर्शन करने आए 21 साल के एक मासूम नौजवान की मौत हो गई. इस हादसे के बाद अस्पताल से मृतक के पिता का एक बेहद भावुक वीडियो वायरल हो रहा है, जो अपने इकलौते बेटे की लाश के सामने बिलखते हुए उसे जगाने की कोशिश कर रहे हैं. वीडियो देखने के बाद लोग भी अपने आंसू नहीं रोक पा रहे हैं.

पिता का रो-रोकर बुरा हाल 

अस्पताल के अंदर का एक बहुत ही भावुक और दिल तोड़ने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. पिता अपने इकलौते बेटे की मौत को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं और वह रोते हुए बार-बार अपने बेटे से कह रहे हैं "उठ जा बेटा, पापा बुला रहे हैं." डॉक्टरों के मना करने के बाद भी पिता हार मानने को तैयार नहीं थे और खुद अपने बेटे को होश में लाने के लिए उसकी छाती दबाकर CPR देकर उसे उठाने की कोशिश करते रहे.

पिता ने बचाने की कोशिश की

मृतक का नाम अभिज्ञान बताया जा रहा है कि करंट लगते ही अभिज्ञान चिल्लाया. अपने बेटे की चीख सुनकर पिता अमित कुमार उसे बचाने के लिए दौड़े और उसे खींचने की कोशिश की. लेकिन करंट का झटका इतना तेज था कि पिता दूर जा गिरे और अभिज्ञान कूलर से ही चिपका रह गया. बाद में वहां मौजूद लोगों और भक्तों ने किसी तरह उसे कूलर से अलग किया और तुरंत जिला अस्पताल ले गए. लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

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यूजर्स भी हुए भावुक

वीडियो को सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...एक पिता का ये दर्द कोई नहीं समझ सकता. एक और यूजर ने लिखा...हमारे साथ भी आज से 8 साल पहले ऐसा हादसा हुआ था. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...इन हादसों से लोगों को सीख लेनी चाहिए, जिम्मेदारों पर कार्रवाई हो.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 17 Jun 2026 05:22 PM (IST)
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