कांग्रेस विधायक ने कहा- पंकजा मुंडे बीजेपी छोड़ें, CM बना देंगे

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विजय वडेट्टीवार ने महाराष्ट्र में बीजेपी मंत्री पंकजा मुंडे को एक बड़ा ऑफर दे डाला है. उन्होंने कहा है कि अगर पंकजा बीजेपी छोड़ती हैं तो वो उन्हें राज्य का मुख्यमंत्री बनने में मदद करेंगे. उन्होंने ये तक कहा कि कांग्रेस के सहयोगी दल भी इसमें इनका साथ देंगे.

कांग्रेस विधायक वडेट्टीवार का ये बयान तब सामने आ रहा है जब पंकजा मुंडे ने थक जाने वाला बयान दिया था और कहा था कि वो अब सन्यास लेने पर विचार कर रही हैं. इस बयान पर ही कांग्रेस विधायक ने ये प्रतिक्रिया दी है.

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वडेट्टीवार ने क्या कहा?

टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, कांग्रेस विधायक ने कहा, "एक ओबीसी नेता के तौर पर पंकजा ताई से हमारी अपील है कि वो ऐसा कदम न उठाएं. ओबीसी का नेतृत्व करें और महाराष्ट्र की पहली महिला ओबीसी मुख्यमंत्री बनें." उन्होंने आगे कहा, "अगर वो बीजेपी छोड़ती हैं, तो हम अपनी पार्टी हाईकमान से उन्हें पार्टी में शामिल करने का अनुरोध करेंगे." वडेट्टीवार ने इस दौरान बीजेपी पर पंकजा जैसे ओबीसी नेताओं को दरकिनार करने के आरोप भी लगाए.

उन्होंने कहा, "ओबीसी सदस्य (पार्टी) छोड़ चुके हैं, उन्हें शायद लग रहा होगा कि उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है और बीजेपी में उनके त्याग की कोई कद्र नहीं है. हो सकता है कि पंकजा ताई ने यह बातें गुस्से में कही हो. जब मुश्किलें बढ़ती हैं तो ऐसी भावनाएं आसानी से आ जाती हैं." हालांकि, कांग्रेस विधायक ने कहा कि पंकजा के लिए ये कोई औपचारिक न्यौता नहीं है और न ही उनके पास इसकी अथॉरिटी उनके पास है.

क्या कहा था पंकजा मुंडे ने?

महाराष्ट्र की पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे एक अगस्त को पारली क्षेत्र की सड़कों की बदहाली पर चिंता व्यक्त की थी. परली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि वो 24 साल की उम्र से राजनीति में हैं और तबसे इसी सड़क से यात्रा करती आई हैं, लेकिन आज भी सड़कों का हाल वही है और वही लोग हैं. बदलाव कैसे लाया जाय?

उन्होंने कहा था कि इस बारे में अपने पीए से भी पूछा कि आखिर ये सब कब बदलेगा. इसके बाद उन्होंने कहा, "मैं अब थक गई हूं और मैंने सन्यास लेने पर की भी सोची है." हालांकि, पंकजा ने पार्टी छोड़ने या सरकार छोड़ने की बात नहीं की थी और न ही राजनीति से सन्यास लेने की जिक्र किया था. उन्होंने केवल थक जाने और सन्यास लेने की बात की थी.

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