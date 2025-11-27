Video: कुत्ते को खिलाया काउंटर पर लगा खाना, महिला की करतूत देख भड़के लोग, बोले- Zero Shame

Viral Shocking Video: कई बार सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो सामने आ जाते हैं, जिन्हें देखकर लोग समझ ही नहीं पाते कि आखिर कुछ लोग सार्वजनिक जगहों पर किस तरह का व्यवहार कर जाते हैं. हाल ही में एक ऐसा ही वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें एक महिला अपने कुत्ते को खुले फूड बार से सीधा खाना खिलाती नजर आती है. वीडियो में साफ दिखता है कि महिला बेझिझक अपने पालतू को खाना चटवा रही है, जबकि आसपास खड़े लोग और कर्मचारी हैरान होकर यह सब देखते रह जाते हैं.

महिला की करतूत देख भड़के लोग

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर इंटरनेट पर लोगों का गुस्सा और हैरानी दोनों बढ़ गई है. वीडियो एक फूड बार का है, जहां लोग अपनी प्लेट में खाना लेने आते हैं, लेकिन यहां एक महिला कुछ ऐसा करती दिखती है जिसे देखकर आसपास मौजूद हर व्यक्ति दंग रह जाता है.

Woman is straight up letting her dog eat from the food bar.



Some people have ZERO shame.. I mean come on. pic.twitter.com/fRDtjnbLZD — aka (@akafaceUS) November 26, 2025

वीडियो में महिला अपने पालतू कुत्ते को लेकर फूड बार के सामने खड़ी है. अचानक वह कुत्ते को उठाकर उस ट्रे के पास ले आती है जिसमें खाना रखा हुआ है और उसे सीधे वहीं से खाने देती है. कुत्ता आराम से मुंह लगाकर खाना चाटने लगता है और महिला उसे पूरी तरह ऐसा ही करने देती है.

लोगों ने दूर खड़े होकर आश्चर्य से नजारा देखा

कर्मचारी यह सब देखकर पहले तो समझ ही नहीं पाते कि क्या करें. कुछ लोग पीछे से मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने लगते हैं तो कुछ लोग दूर खड़े होकर आश्चर्य से यह दृश्य देखते रहते हैं. कई ग्राहकों के चेहरे पर नाराजगी साफ दिखाई देती है, लेकिन उस वक्त कोई महिला को रोक नहीं पाता. जैसे ही वीडियो सोशल मीडिया पर आया, लोग भड़क गए. कई यूजर्स ने कहा कि सार्वजनिक जगहों पर रखे खाने को इस तरह छूने देना ठीक नहीं है.

वहीं, कुछ लोगों ने कहा कि पालतू जानवरों से प्यार करना गलत नहीं, लेकिन ओपन फूड एरिया में ऐसे व्यवहार से दूसरों की परेशानी और स्वास्थ्य दोनों प्रभावित हो सकते हैं.