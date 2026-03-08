टी20 वर्ल्ड कप फाइनल के मौके पर सड़क किनारे दाढ़ी बनवाते दिखे माइकल वॉन, तस्वीरें शेयर कर बोले- फाइनल के लिए तैयार
इंग्लैंड के पूर्व कप्तान Michael Vaughan ने टी20 वर्ल्ड कप फाइनल को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट शेयर किया. अपने पोस्ट में उन्होंने लिखा, “All ready for the final tonight on Crickbuzz.”
टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल ऐसा मौका होता है जिसका इंतजार महीनों तक किया जाता है. भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे इस महामुकाबले को लेकर फैंस में जबरदस्त उत्साह है और यही उत्साह अब सोशल मीडिया पर भी देखने को मिल रहा है. इसी बीच इंग्लैंड के पूर्व कप्तान ने भी इस बड़े मैच को लेकर ऐसा अंदाज दिखाया कि इंटरनेट पर लोग मुस्कुरा उठे. दरअसल उन्होंने मैच से पहले सड़क किनारे नाई की दुकान पर बैठकर दाढ़ी बनवाते हुए अपनी तस्वीरें शेयर कर दीं.
सोशल मीडिया पर शेयर किया मजेदार पोस्ट
इंग्लैंड के पूर्व कप्तान Michael Vaughan ने टी20 वर्ल्ड कप फाइनल को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट शेयर किया. अपने पोस्ट में उन्होंने लिखा, “All ready for the final tonight on Crickbuzz.” यानी वह फाइनल मैच देखने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. इस पोस्ट के साथ उन्होंने अपनी कुछ तस्वीरें भी शेयर कीं जो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल होने लगीं.
All ready for the final tonight on @cricbuzz .. #Mumbai #India .. Whoever is chasing to win #ICCMensT20WorldCup pic.twitter.com/rmMZTlEvd9— Michael Vaughan (@MichaelVaughan) March 8, 2026
सड़क किनारे नाई की दुकान पर बनवाई दाढ़ी
शेयर की गई तस्वीरों में माइकल वॉन एक सड़क किनारे मौजूद नाई की दुकान पर बैठे नजर आ रहे हैं. फोटो में देखा जा सकता है कि वह आराम से कुर्सी पर बैठे हैं और नाई उनकी दाढ़ी ट्रिम कर रहा है. उनके चेहरे पर मुस्कान भी दिखाई दे रही है. ऐसा लग रहा है जैसे वह बड़े मैच से पहले खुद को तैयार कर रहे हों. यही वजह है कि इन तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच लिया.
फैंस को पसंद आया देसी अंदाज
माइकल वॉन की इन तस्वीरों को देखकर सोशल मीडिया यूजर्स भी काफी खुश नजर आए. कई लोगों ने कमेंट करते हुए लिखा कि वॉन पूरी तरह भारतीय माहौल का मजा ले रहे हैं. कुछ यूजर्स ने मजाक में कहा कि असली इंडिया का अनुभव तो इसी तरह सड़क किनारे नाई की दुकान पर मिलता है. वहीं कुछ लोगों ने लिखा कि क्रिकेट का जुनून ऐसा ही होता है कि मैच से पहले हर कोई अपने अंदाज में तैयारी करता है.
भारत और न्यूजीलैंड के बीच बड़ा मुकाबला
इस बार टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला India national cricket team और New Zealand national cricket team के बीच खेला जा रहा है. यह मैच दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियमों में से एक Narendra Modi Stadium में आयोजित किया गया है. इस मुकाबले को लेकर दुनियाभर के क्रिकेट फैंस की नजरें टिकी हुई हैं.
