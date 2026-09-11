ब्रिक्स समिट 2026गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: मालिक बिजी था तो डोगेश भाई ने कर दी सिंचाई, खेत में की खुदाई

Video: मालिक बिजी था तो डोगेश भाई ने कर दी सिंचाई, खेत में की खुदाई

कुत्ते को मालिक का वफादार कहा जाता है, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में ऐसा ही कुछ देखने को मिला, जहां मालिक के खेत में न होने पर कुत्ते ने किया कुछ ऐसा कि आप भी देख करने लगेंगे तारीफ.

Written By : मनस्वी चौहान |  Updated at : 11 Sep 2026 04:36 PM (IST)
Preferred Sources

इंसान और पालतू जानवरों को रिश्ता बेहद भावनात्मक होता है. खासकर कुत्तों को तो इंसान का सबसे करीबी दोस्त और वफादार माना जाता है. आपने डोगेश भाई के सोशल मीडिया पर कई फनी वायरल वीडियोज देखे होंगे हालांकि इस बार जो वीडियो वायरल हो रहा है वो कुत्ते का अपने मालिक के प्रति भावनात्मक जुड़ाव दिखाता है.

सोशल मीडिया पर यह वायरल वीडियो दिल जीत लेने वाला है, जो मालिक और कुत्ते के बीच के प्रेम को दर्शाता है. लोगों को यह वीडियो बेहद पसंद आ रहा है. वीडियो में खास बात यह है कि मालिक के न होने पर कुत्ते ने उसके काम में मदद की. वीडियो में कुत्ते की ईमानदारी और मासूमियत की लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं.

कुत्ते ने की खेत में सिंचाई

दरअसल, वीडियो में एक कुत्ता दिखाई देता है, जो मालिक के न होने पर खुद ही खेत में सिंचाई करने लगता है. वीडियो की खासियत ही डोगेश भाई का ईमानदारी से काम करने का तरीका है. कुत्ता अपने पंजों से खेत में आने वाले पानी के लिए रास्ता बनाता हुआ दिखाई देता है. कुत्ते के ऐसा करने पर पानी खेत में हर जगह आसानी से पहुंच पा रहा है.  

कुत्ते की हो रही तारीफ

कई लोगों ने वीडियो देख कुत्ते की बहुत तारीफ की. कुछ लोग वीडियो को भावनात्मक रूप से जोड़कर देख रहे हैं. वहीं कुछ लोग इस वीडियो को फनी अंदाज में देखते हुए भी नजर आएं. लोगों को कुत्ते के काम करने का तरीका खूब भा रहा है. लोग इस वीडियो पर ढेर सारे लाइक्स बरसा रहे हैं. कुछ यूजर्स का यह भी कहना है कि कुत्ते से ऐसा काम नहीं करवाना चाहिए और मालिक को अपना काम खुद करना चाहिए.

यह भी पढ़ें: असंभव, गजब हो गया- लड़के ने कुत्ते की पूंछ को किया सीधा- वीडियो वायरल

कमेंट्स में मिल रहा प्यार

इस वायरल वीडियो पर कई लोगों के कमेंट्स है. लोग अपने प्यार को कमेंट्स के रूप में दिखा रहे हैं. कई यूजर्स तो कह रहे है कि ऐसा एक डॉग तो हमें भी चाहिए. वहीं कुछ यूजर्स कुत्ते की ईमानदारी की तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट किया कि पालतू जानवर बराबरी से मदद करते हैं. दूसरे यूजर ने कमेंट किया कि मनुष्य से ज्यादा जानवर वफादार होते हैं. वहीं कुछ लोगों ने फनी कमेंट्स कर के भी अपने रिएक्शन्स दिए. एक यूजर ने कहा कि अगर मालिक ऐसे 7-8 कुत्ते पाल लेगा तो उसके तो मजे हैं. वहीं एक अन्य यूजर ने कमेंट किया कि डोगेश भाई की समझदारी से मालिक तो बेफिक्र हो गया है.

यह भी पढ़ें: सोते कुत्ते पर झपटा तेंदुआ, 25 सेकेंड तक हुई भयंकर लड़ाई, फिर भागा शिकारी

About the author मनस्वी चौहान

मनस्वी चौहान ने मंदसौर यूनिवर्सिटी से अपनी शैक्षणिक यात्रा शुरू की और वर्तमान में बीए इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रही हैं. पत्रकारिता और मीडिया के क्षेत्र में रुचि रखते हुए मनस्वी चौहान वर्तमान में ABP Network में इंटर्नशिप के माध्यम से व्यावहारिक अनुभव प्राप्त कर रही हैं.
Read More
Published at : 11 Sep 2026 04:36 PM (IST)
Tags :
TRENDING VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
बंदे ने चलाई 6 टायर वाली मोटरसाइकिल, यूजर्स बोले- सलाम है भाई
बंदे ने चलाई 6 टायर वाली मोटरसाइकिल, यूजर्स बोले- सलाम है भाई
ट्रेंडिंग
ये रही देसी टेस्ला... ड्राइवर सो गया फिर भी चलती रही गाड़ी, वीडियो वायरल
ये रही देसी टेस्ला... ड्राइवर सो गया फिर भी चलती रही गाड़ी, वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
बड़े ही खतरनाक लोग हैं... बाइक के आगे लगाया ट्रैक्टर का टायर, वीडियो वायरल
बड़े ही खतरनाक लोग हैं... बाइक के आगे लगाया ट्रैक्टर का टायर, वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
iPhone 17 Pro को मिला iPhone 18 Pro वाला लुक, रिपेयर शॉप पर बना नया मॉडल
iPhone 17 Pro को मिला iPhone 18 Pro वाला लुक, रिपेयर शॉप पर बना नया मॉडल
Advertisement

वीडियोज

Sansani: मंच पर डांसर या लेडी डॉन! | Bihar News
Mumbai News | Breaking News: लोकल में हादसा..ट्रेन से नीचे गिरी महिला | Maharashtra
BRICS Summit 2026 India | Janhit: शी भारत आ रहे हैं..कितना 'भरोसा' ला रहे है? | ABP News | Jinping
Mayawati Expels Akash Anand | Akhilesh Yadav: मायावती के फैसले से वोट 'आनंद' किसे? | UP Election
Iran US War | Donald Trump | Sandeep Chaudhary: खाड़ी में का तांडव...फिर पड़ेगी महंगाई की मार?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
बाब-अल-मंदेब पर हूती का कब्जा, यूरोप की सप्लाई होगी बंद, सऊदी ने भी बरसाए बम
बाब-अल-मंदेब पर हूती का कब्जा, यूरोप की सप्लाई होगी बंद, सऊदी ने भी बरसाए बम
बिहार
बिहार NDA में तनातनी! JDU विधायक बोले- 'हम सरकार में हैं लेकिन...'
बिहार NDA में तनातनी! JDU विधायक बोले- 'हम सरकार में हैं लेकिन...'
क्रिकेट
'वो मालिक जैसा बर्ताव कर रहे', लगातार 5 हार पर राहुल द्रविड का रिएक्शन
'वो मालिक जैसा बर्ताव कर रहे...', लगातार 5 हार पर राहुल द्रविड का रिएक्शन
बॉलीवुड
'गुजरात क्या पाकिस्तान में है?', दिल्ली से बाहर नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स होने पर बोले परेश रावल
'गुजरात क्या पाकिस्तान में है?', दिल्ली से बाहर नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स होने पर बोले परेश रावल
विश्व
BRICS को लेकर बौखलाया अमेरिका, कहा- '...लेकिन युद्ध उन्हें बांटता है'
BRICS को लेकर बौखलाया अमेरिका, कहा- '...लेकिन युद्ध उन्हें बांटता है'
शिक्षा
NEET UG काउंसलिंग राउंड 2 सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट जारी, 12 सितंबर से रिपोर्टिंग
NEET UG काउंसलिंग राउंड 2 सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट जारी, 12 सितंबर से रिपोर्टिंग
इंडिया
दुनिया को साथ लाएगा भारत? सलमान खुर्शीद ने की BRICS की तारीफ, जानें क्या कहा
दुनिया को साथ लाएगा भारत? सलमान खुर्शीद ने की BRICS की तारीफ, जानें क्या कहा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
त्रिपाठी, बालियान और अब निषाद- यूपी में हत्याओं पर सियासत, 2027 से पहले वोट बैंक का खेल
त्रिपाठी, बालियान और अब निषाद- यूपी में हत्याओं पर सियासत, 2027 से पहले वोट बैंक का खेल
ABP NEWS
भारत मंडपम बना अभेद्य किला...छावनी में बदला प्रगति मैदान
भारत मंडपम बना अभेद्य किला...छावनी में बदला प्रगति मैदान
ABP NEWS
18वें BRICS शिखर सम्मेलन से पहले राष्ट्रीय राजधानी पोस्टरों और बैनरों से सज गई है।
18वें BRICS शिखर सम्मेलन से पहले राष्ट्रीय राजधानी पोस्टरों और बैनरों से सज गई है।
ABP NEWS
अनुप्रिया नागर ने निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर से मुलाकात की.
अनुप्रिया नागर ने निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर से मुलाकात की.
ABP NEWS
सीकर के चार नगर निकायों में मतदान शुरू, मतदाता लंबी कतारों में दिखे।
सीकर के चार नगर निकायों में मतदान शुरू, मतदाता लंबी कतारों में दिखे।
ABP NEWS
सीकर में वोटिंग का दूसरा चरण शुरू, सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम।
सीकर में वोटिंग का दूसरा चरण शुरू, सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम।
Embed widget