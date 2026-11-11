फिल्मों में दिखाई जाने वाली तकनीक अक्सर लोगों को हैरान कर देती है. खासकर हॉलीवुड फिल्म आयरन मैन में टोनी स्टार्क का AI असिस्टेंट JARVIS, जो उसकी आवाज सुनकर पूरे घर और लैब के अलग-अलग सिस्टम को कंट्रोल करता है. कभी यह तकनीक सिर्फ कल्पना लगती थी, लेकिन अब इसी तरह का एक प्रयोग भारत के युवा टेक क्रिएटर ने असल जिंदगी में करके दिखाया है.

उन्होंने अपने कमरे को ऐसा स्मार्ट स्पेस बना दिया है, जहां लाइट जलाने से लेकर पंखा चलाने तक का काम सिर्फ बोलकर किया जा सकता है. दिलचस्प बात यह है कि इसके लिए इंटरनेट कनेक्शन की भी जरूरत नहीं पड़ती.

आयरन मैन जैसा JARVIS

टेक क्रिएटर रिदित कुमावत ने अपने कमरे के लिए एक खास वॉयस कंट्रोल्ड होम ऑटोमेशन सिस्टम तैयार किया है. उन्होंने इस प्रोजेक्ट को JARVIS नाम दिया है. इसके काम करने का एक वीडियो उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है. इसमें देखा जा सकता है कि कमरे के स्विचबोर्ड के पास एक छोटा सा कस्टमाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक सेटअप लगाया गया है. इसके जरिए बिना स्विच को हाथ लगाए केवल आवाज से कमरे के उपकरणों को नियंत्रित किया जा सकता है. यानी अगर किसी को लाइट बंद करनी है या पंखा चालू करना है तो उसे अपनी जगह से उठकर स्विचबोर्ड तक जाने की जरूरत नहीं होगी.

बोलने भर काम करता है यह सिस्टम

इस डिवाइस की सबसे खास बात इसका वॉयस कमांड फीचर है. यूजर जैसे ही कोई निर्धारित निर्देश देता है, सिस्टम उसे पहचानकर उससे जुड़ा काम करता है. अगर कोई लाइट बंद करने का निर्देश देता है तो सिस्टम तुरंत लाइट बंद कर देता है. इसी तरह आवाज के जरिए लाइट दोबारा चालू करने और पंखा चलाने जैसे काम भी किए जा सकते हैं. इसका मतलब है कि सामान्य स्विचबोर्ड को एक ऐसे सिस्टम में बदल दिया गया है, जिसे हाथों के बजाय आवाज से ऑपरेट किया जा सकता है.

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Study Mode और Goodnight Mode भी हैं खास

यह सिस्टम केवल एक-एक उपकरण को चालू या बंद करने तक सीमित नहीं है. इसमें कुछ प्रीसेट मोड भी दिए गए हैं, जिनकी मदद से एक ही कमांड में कमरे की कई सेटिंग बदली जा सकती हैं. जब यूजर पढ़ाई करने बैठता है तो स्टडी मोड को एक्टिवेट करके कमरे का माहौल पढ़ाई के अनुकूल बनाया जा सकता है. इसके लिए अलग-अलग स्विच दबाने की जरूरत नहीं होती. वहीं रात में सोने से पहले नाइट मोड को एक्टिवेट करके कमरे के जरूरी उपकरणों की सेटिंग एक साथ बदली जा सकती है. इससे बार-बार स्विचबोर्ड तक जाने की परेशानी कम होती है.

Alexa और Google Home से अलग है JARVIS

आजकल स्मार्ट होम टेक्नोलॉजी के लिए Amazon Alexa और Google Home जैसे डिवाइस इस्तेमाल किए जाते हैं. इनकी मदद से भी आवाज के जरिए लाइट, पंखे और दूसरे स्मार्ट उपकरणों को नियंत्रित किया जा सकता है. हालांकि रिदित का JARVIS सिस्टम एक खास वजह से अलग है. यह इंटरनेट कनेक्शन पर निर्भर नहीं करता. आमतौर पर लोकप्रिय स्मार्ट असिस्टेंट वॉयस कमांड प्रोसेस करने के लिए क्लाउड आधारित सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं, जबकि इस DIY प्रोजेक्ट को ऑफलाइन काम करने के लिए तैयार किया गया है. इससे इंटरनेट उपलब्ध न होने पर भी इसके निर्धारित कमांड इस्तेमाल किए जा सकते हैं. साथ ही ऑफलाइन प्रोसेसिंग का एक संभावित फायदा यह है कि आवाज से जुड़े निर्देशों को बाहरी क्लाउड सर्वर पर भेजने की जरूरत नहीं पड़ती.

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