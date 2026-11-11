ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगViral Video: बोलते ही जलेंगी लाइटें और बंद होगा पंखा, ऐसा है JARVIS; वीडियो वायरल

Viral Video: बोलते ही जलेंगी लाइटें और बंद होगा पंखा, ऐसा है JARVIS; वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर वायरल एक युवा भारतीय टेक क्रिएटर ने आयरन मैन के JARVIS से प्रेरित स्मार्ट रूम तैयार किया है, जो बिना इंटरनेट सिर्फ आवाज से कमरे के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण चलाता है. जानिए क्या है इसमें खास?

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 11 Nov 2026 09:35 PM (IST)
Preferred Sources

फिल्मों में दिखाई जाने वाली तकनीक अक्सर लोगों को हैरान कर देती है. खासकर हॉलीवुड फिल्म आयरन मैन में टोनी स्टार्क का AI असिस्टेंट JARVIS, जो उसकी आवाज सुनकर पूरे घर और लैब के अलग-अलग सिस्टम को कंट्रोल करता है. कभी यह तकनीक सिर्फ कल्पना लगती थी, लेकिन अब इसी तरह का एक प्रयोग भारत के युवा टेक क्रिएटर ने असल जिंदगी में करके दिखाया है.

उन्होंने अपने कमरे को ऐसा स्मार्ट स्पेस बना दिया है, जहां लाइट जलाने से लेकर पंखा चलाने तक का काम सिर्फ बोलकर किया जा सकता है. दिलचस्प बात यह है कि इसके लिए इंटरनेट कनेक्शन की भी जरूरत नहीं पड़ती.

रिलेटेड स्टोरी >>

ट्रेंडिंग
Viral Video: ये हैं पाकिस्तान में रहने वाले हरियाणवी, इनकी बस्ती देख बन जाएगा दिन
ये हैं पाकिस्तान में रहने वाले हरियाणवी, इनकी बस्ती देख बन जाएगा दिन
ट्रेंडिंग
Vira Video: सुबह साढ़े चार बजे बेटी का सपना पूरा करने साइकिल से निकले पिता, रुला देगा वीडियो
सुबह साढ़े चार बजे बेटी का सपना पूरा करने साइकिल से निकले पिता, रुला देगा वीडियो
ट्रेंडिंग
Video: ट्रेन के खाने में निकला बर्तन धोने का स्क्रबर, यात्री ने किया हंगामा, वीडियो वायरल
ट्रेन के खाने में निकला बर्तन धोने का स्क्रबर, यात्री ने किया हंगामा, वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
Video: वॉक कर रही महिला पर कुत्ते ने किया खौफनाक हमला, मची चीख पुकार
वॉक कर रही महिला पर कुत्ते ने किया खौफनाक हमला, मची चीख पुकार

आयरन मैन जैसा JARVIS

टेक क्रिएटर रिदित कुमावत ने अपने कमरे के लिए एक खास वॉयस कंट्रोल्ड होम ऑटोमेशन सिस्टम तैयार किया है. उन्होंने इस प्रोजेक्ट को JARVIS नाम दिया है. इसके काम करने का एक वीडियो उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है. इसमें देखा जा सकता है कि कमरे के स्विचबोर्ड के पास एक छोटा सा कस्टमाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक सेटअप लगाया गया है. इसके जरिए बिना स्विच को हाथ लगाए केवल आवाज से कमरे के उपकरणों को नियंत्रित किया जा सकता है. यानी अगर किसी को लाइट बंद करनी है या पंखा चालू करना है तो उसे अपनी जगह से उठकर स्विचबोर्ड तक जाने की जरूरत नहीं होगी.

बोलने भर काम करता है यह सिस्टम

इस डिवाइस की सबसे खास बात इसका वॉयस कमांड फीचर है. यूजर जैसे ही कोई निर्धारित निर्देश देता है, सिस्टम उसे पहचानकर उससे जुड़ा काम करता है. अगर कोई लाइट बंद करने का निर्देश देता है तो सिस्टम तुरंत लाइट बंद कर देता है. इसी तरह आवाज के जरिए लाइट दोबारा चालू करने और पंखा चलाने जैसे काम भी किए जा सकते हैं. इसका मतलब है कि सामान्य स्विचबोर्ड को एक ऐसे सिस्टम में बदल दिया गया है, जिसे हाथों के बजाय आवाज से ऑपरेट किया जा सकता है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by The Noob Engineer | Tech & Iot (@the_coder_16)

यह भी पढ़ें: खिड़की तोड़ कमरे में घुसा रॉकेट, जलकर राख हुआ सामान; वीडियो वायरल

Study Mode और Goodnight Mode भी हैं खास

यह सिस्टम केवल एक-एक उपकरण को चालू या बंद करने तक सीमित नहीं है. इसमें कुछ प्रीसेट मोड भी दिए गए हैं, जिनकी मदद से एक ही कमांड में कमरे की कई सेटिंग बदली जा सकती हैं. जब यूजर पढ़ाई करने बैठता है तो स्टडी मोड को एक्टिवेट करके कमरे का माहौल पढ़ाई के अनुकूल बनाया जा सकता है. इसके लिए अलग-अलग स्विच दबाने की जरूरत नहीं होती. वहीं रात में सोने से पहले नाइट मोड को एक्टिवेट करके कमरे के जरूरी उपकरणों की सेटिंग एक साथ बदली जा सकती है. इससे बार-बार स्विचबोर्ड तक जाने की परेशानी कम होती है.

Alexa और Google Home से अलग है JARVIS

आजकल स्मार्ट होम टेक्नोलॉजी के लिए Amazon Alexa और Google Home जैसे डिवाइस इस्तेमाल किए जाते हैं. इनकी मदद से भी आवाज के जरिए लाइट, पंखे और दूसरे स्मार्ट उपकरणों को नियंत्रित किया जा सकता है. हालांकि रिदित का JARVIS सिस्टम एक खास वजह से अलग है. यह इंटरनेट कनेक्शन पर निर्भर नहीं करता. आमतौर पर लोकप्रिय स्मार्ट असिस्टेंट वॉयस कमांड प्रोसेस करने के लिए क्लाउड आधारित सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं, जबकि इस DIY प्रोजेक्ट को ऑफलाइन काम करने के लिए तैयार किया गया है. इससे इंटरनेट उपलब्ध न होने पर भी इसके निर्धारित कमांड इस्तेमाल किए जा सकते हैं. साथ ही ऑफलाइन प्रोसेसिंग का एक संभावित फायदा यह है कि आवाज से जुड़े निर्देशों को बाहरी क्लाउड सर्वर पर भेजने की जरूरत नहीं पड़ती.

यह भी पढ़ें: न फ्रिज, न मशीन!' छत के पंखे से जमा दी कुल्फी; खौफनाक जुगाड़ वायरल

About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक एबीपी लाइव में बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. वह फीचर सेक्शन में खबरों की कांट छांट और उन्हें तराशने का बेहतरीन हुनर रखते हैं. 4 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत शेख इंजमाम विकिपीडिया एंव इंडिया न्यूज जैसे संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. इन सभी जगहों पर उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

शेख इंजमाम ने नई दिल्ली स्थित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की, जहां उन्होंने हिंदी जर्नलिज्म में एमए एमफिल किया. इसके अलावा उन्होंने कोटा से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की, जो उनका जन्म स्थल भी है.

शेख इंजमाम को टीवी इंटरव्यू देखना, फिल्में देखना काफी पसंद है. शेख इंजमाम पत्रकारिता के अलावा साहित्य और इतिहास की भी गहरी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम ट्रेंडिंग और वायरल खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. उन्हें फीचर और डिजिटल स्टोरीटेलिंग का भी अनुभव है. शेख इंजमाम हिंदी भाषा और कॉपी एडिटिंग में विशेषज्ञता रखते हैं और लगातार इसे बेहतर कर रहे हैं. राजनीतिक, राष्ट्रीय और राज्य की खबरें भी उनसे बच नहीं पाती हैं.
Read More
Published at : 11 Nov 2026 09:35 PM (IST)
Tags :
Trending News ABP LIVE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
Viral Video: ये हैं पाकिस्तान में रहने वाले हरियाणवी, इनकी बस्ती देख बन जाएगा दिन
ये हैं पाकिस्तान में रहने वाले हरियाणवी, इनकी बस्ती देख बन जाएगा दिन
ट्रेंडिंग
Vira Video: सुबह साढ़े चार बजे बेटी का सपना पूरा करने साइकिल से निकले पिता, रुला देगा वीडियो
सुबह साढ़े चार बजे बेटी का सपना पूरा करने साइकिल से निकले पिता, रुला देगा वीडियो
ट्रेंडिंग
Video: ट्रेन के खाने में निकला बर्तन धोने का स्क्रबर, यात्री ने किया हंगामा, वीडियो वायरल
ट्रेन के खाने में निकला बर्तन धोने का स्क्रबर, यात्री ने किया हंगामा, वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
Video: वॉक कर रही महिला पर कुत्ते ने किया खौफनाक हमला, मची चीख पुकार
वॉक कर रही महिला पर कुत्ते ने किया खौफनाक हमला, मची चीख पुकार
Advertisement

वीडियोज

Yeh Fitoor Tera: 😮Jeet को लेकर पिता और Saumya के बीच छिड़ी बहस, Saumya ने Jeet को बताया बेस्ट #sbs
Bollywood News: लंबे इंतजार के बाद सामने आया सलमान खान और चित्रांगदा सिंह की 'मातृभूमि' का ट्रेलर (11.11.26)
रिश्तों का कत्ल...इंसानियत शर्मसार !
पटाखों का रोमांच, कई परिवारों को उजाड़ गया
Akhilesh Yadav के Ayodhya दौरे पर क्यों मचा है बवाल!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस टीम पर बड़ा आतंकी हमला, 10 पुलिसकर्मियों की मौत
पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस टीम पर बड़ा आतंकी हमला, 10 पुलिसकर्मियों की मौत
बिहार
'सोनिया गांधी की किताब में नीतीश कुमार पर ओछी टिप्पणी', भड़के JDU के संजय झा
'सोनिया गांधी की किताब में नीतीश कुमार पर ओछी टिप्पणी', भड़के JDU के संजय झा
इंडिया
क्या थी राजीव गांधी की अंतिम इच्छा, जिसे पूरा न कर पाने का सोनिया को है मलाल?
क्या थी राजीव गांधी की अंतिम इच्छा, जिसे पूरा न कर पाने का सोनिया को है मलाल?
क्रिकेट
इंग्लैंड को लगा बड़ा झटका, ODI और टी20 सीरीज से जैकब बेथेल बाहर
इंग्लैंड को लगा बड़ा झटका, ODI और टी20 सीरीज से जैकब बेथेल बाहर
बॉलीवुड
शादी के बंधन में बंधे अनिरुद्ध रविचंद्रन-काव्या मारन, दुल्हनिया संग सामने आई फर्स्ट फोटोज
शादी के बंधन में बंधे अनिरुद्ध रविचंद्रन-काव्या मारन, दुल्हनिया संग सामने आई फर्स्ट फोटोज
इंडिया
‘रोजाना का सफर क्यों हो लंबा’, नोएडा-ग्रेटर नोएडा मेट्रो विस्तार पर PM मोदी ने ऐसे दी गुड न्यूज
‘रोजाना का सफर क्यों हो लंबा’, नोएडा-ग्रेटर नोएडा मेट्रो विस्तार पर PM मोदी ने ऐसे दी गुड न्यूज
इंडिया
अल्पसंख्यक आरक्षण पर तेलंगाना CM ने BJP को दी चुनौती, 'हिम्मत है तो...'
अल्पसंख्यक आरक्षण पर तेलंगाना CM ने BJP को दी चुनौती, 'हिम्मत है तो...'
टेक्नोलॉजी
Apple AI Usage Pack: APPLE का बड़ा दांव, अतिरिक्त AI फीचर्स के लिए लॉन्च किया $50 का पैक
APPLE का बड़ा दांव, अतिरिक्त AI फीचर्स के लिए लॉन्च किया $50 का पैक
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget