Video: सड़क किनारे खड़ी कार से टकराई तेज रफ्तार कार, फिर पलटी... एक की मौत, वीडियो वायरल

UP News: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आए दिन कुछ ऐसे वीडियो वायरल होते हैं जो दिल दहला देने वाले होते हैं. हाल ही में उत्तर प्रदेश के हाथरस से एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें दो कारों के बीच तेज रफ्तार टक्कर दिखाई दे रही है. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों वाहन को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा. इस हादसे में एक व्यक्ति की दुखद मौत हो गई, जबकि 3-4 अन्य लोग घायल हुए.

वीडियो में देखा जा सकता है कि ब्लैक रंग की कार पार्किंग एरिया से धीरे-धीरे बाहर निकल रही थी. इसी दौरान सड़क से आती एक तेज रफ्तार सफेद कार अचानक नियंत्रण खो बैठी और सीधे उस ब्लैक कार को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त होती है कि सफेद कार पलट कर सड़क पर गिर जाती है, जबकि ब्लैक कार को भी जोरदार झटका लगता है.

📍Hathras, Uttar Pradesh: CCTV footage has surfaced showing a high-speed collision between two cars. Both vehicles were severely damaged in the impact. One person lost his life tragically, while 3–4 others were injured in the acc!dent. pic.twitter.com/ej6JLosOd1 — Deadly Kalesh (@Deadlykalesh) January 26, 2026

कैसे हुआ हादसा?

वीडियो के मुताबिक , ब्लैक कार पार्किंग एरिया में स्थिर थी और सफेद कार सड़क से तेज रफ्तार में आती हुई टकराई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि सफेद कार पलट कर गिर गई. आमतौर पर लोगों का मानना है कि यह हादसा पूरी तरह से तेज गति और लापरवाही का नतीजा है.

तेज रफ्तार बनी हादसे की वजह?

एक यूजर ने कमेंट बॉक्स में लिखा, “एक तेज रफ्तार कार का एक स्थिर कार से टकराना.” एक दूसरे यूजर ने लिखा, “मेरी राय में दो कारें शामिल नहीं थीं. एक कार दूसरी से टकरा गई.” एक अन्य यूजर ने दर्द भरे अंदाज में टिप्पणी की, “तेज गति से ओवरकरेक्शन… बेचारा काली कार वाला… बिना किसी गलती के उसकी कार को चोटें आईं.”