देश की सीमाओं की सुरक्षा करने वाले जवानों की जिंदगी जितनी बहादुरी और हिम्मत की मिसाल होती है, उतनी ही भावनाओं से भी भरी होती है. वर्दी पहनकर जब कोई सैनिक अपने परिवार से दूर ड्यूटी पर जाने के लिए निकलता है, तो उसके पीछे छूटने वाले अपनों के लिए वह पल आसान नहीं होता. खासकर छोटे बच्चों के लिए यह समझ पाना मुश्किल होता है कि आखिर उनके पिता उन्हें छोड़कर इतनी दूर क्यों जा रहे हैं. वे बस इतना जानते हैं कि उन्हें अपने पापा के साथ रहना है. सोशल मीडिया पर सामने आया एक ऐसा ही वीडियो लोगों को इमोशनल कर रहा है, जिसमें एक मासूम बच्ची अपने पिता को जाते देख उनके पीछे दौड़ पड़ती है.

वीडियो में दिखाई देने वाला यह नजारा पिता और बेटी के बीच के गहरे लगाव को बयां करता है. पिता अपने सामान के साथ वहां से निकलते नजर आते हैं, जबकि छोटी बच्ची कुछ दूरी से उन्हें जाते हुए देखती है. इसके बाद वह भी उनके पीछे-पीछे चलने और दौड़ने लगती है. बच्ची की मासूम कोशिश देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह अपने पिता को अपने से दूर नहीं जाने देना चाहती.

एक तरफ देश की ड्यूटी, दूसरी तरफ बेटी का प्यार

एक सैनिक के लिए देश की सुरक्षा सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है. घर से दूर रहना, त्योहार परिवार के बिना मनाना और बच्चों के बड़े होने के कई खास पलों को मिस करना सैनिकों की जिंदगी का हिस्सा बन जाता है. लेकिन बच्चों के लिए पिता का इस तरह दूर जाना समझना आसान नहीं होता. उन्हें न सरहद की जिम्मेदारी का अंदाजा होता है और न ही देश की सुरक्षा से जुड़े कर्तव्यों की पूरी जानकारी. उनकी दुनिया तो माता-पिता के आसपास ही घूमती है. जब पिता घर से निकलते हैं, तो बच्चे की पहली कोशिश यही होती है कि किसी तरह उन्हें रोक लिया जाए.

Really wholesome and emotional video of a daughter of an Indian Soldier departing for duty. This Made me cry 😭🥺 https://t.co/d3juHf4ht2 — Aakash🪷 (@aakashrmcf) November 24, 2026

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वीडियो ने याद दिलाया पिता-बेटी के रिश्ते की अहमियत

इस वीडियो की सबसे खास बात यही है कि बच्ची का अपने पिता के पीछे दौड़ना ही बहुत कुछ कह जाता है. उसकी मासूमियत बताती है कि बच्चों के लिए माता-पिता का साथ दुनिया की सबसे बड़ी खुशी है. जिस तरह बच्ची अपने नन्हे-नन्हे पैरों से भागते हुए दिखाई देती है, उसे देख कोई भी इमोशनल हो सकता है. बेटी का अपने पिता के पीछे दौड़ना इसी भावनात्मक रिश्ते की याद दिलाता है.

प्यार भरे कमेंट्स कर रहे यूजर्स

इस वीडियो को देखने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स भी जमकर अपना प्यार बरसा रहे हैं. कुछ यूजर्स का कहना है कि पिता और बेटी का रिश्ता दुनिया के सबसे अनमोल और प्यारे रिश्तों में से एक होता है. वहीं कई यूजर्स ने जवानों की जिंदगी को बेहद कठिन बताते हुए कहा कि देश की रक्षा के लिए उन्हें अपने परिवार और बच्चों से दूर रहना पड़ता है.

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