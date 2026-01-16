Video: ऑर्डर लेने नीचे नहीं उतरा ग्राहक, डिलीवरी बॉय ने खुद खा ली बिरयानी, वीडियो भी किया शेयर
Online food delivery: सोशल मीडिया पर एक अनोखी घटना का वीडियो वायरल हो रहा है. यहां ज़ोमैटो डिलीवरी बॉय ने ग्राहक के नीचे नहीं आने पर खुद खाना खा लिया. जानिए पूरा मामला.
Viral Video: ऑनलाइन खाना ऑर्डर करने के बाद, हम अक्सर डिलीवरी करने आने वाले लोगों से कुछ अनुरोध करते हैं, लेकिन इस बार इसमें गड़बड़ हो गई. हाल ही में एक ज़ोमैटो डिलीवरी बॉय ने ऑर्डर किया गया खाना खा लिया. लेकिन क्यों? ज़ोमैटो डिलीवरी बॉय ने कहा कि ग्राहक अपनी बिल्डिंग से नीचे नहीं आना चाहता था. बहुत रात हो गई थी. इसलिए डिलीवरी बॉय ने ग्राहक से नीचे आने का अनुरोध किया. लेकिन ग्राहक नहीं आना चाहता था और इसलिए डिलीवरी बॉय ने खुद ही ऑर्डर का खाना खा लिया.
ज़ोमैटो डिलीवरी बॉय का नाम अंकुर ठाकुर है. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. वहीं युवक ने शिकायत की है कि ग्राहक को नीचे आकर खाना लेने के लिए कहने पर, ग्राहक ने डिलीवरी बॉय के साथ बहस शुरू कर दी. अंकुर ने आरोप लगाया कि ग्राहक बालकनी में खड़ा होकर चिल्ला रहा था. उनका दावा है कि चूंकि उन्होंने खाने के लिए पैसे दिए हैं, इसलिए डिलीवरी बॉय को ऊपर जाकर खाना पहुंचाना होगा.
दोनों के बीच लगातार बहस होने लगी
अंकुर ने भी जवाब दिया. युवक ने कहा कि रात के ढाई बज चुके हैं. वह सड़क पर बाइक खड़ी करके नहीं जाना चाहता. क्योंकि कोई बाइक चुराकर भाग सकता है. इसलिए उन्होंने ग्राहक से खाने की डिलीवरी लेने के लिए नीचे आने का अनुरोध किया. अंकुर ने यह भी कहा कि वह सर्दियों की रात में एक लंबा रास्ता तय करके खाना देने आए थे. इसलिए ग्राहकों को भी थोड़ा विनम्र होना चाहिए. इस बीच बहस बढ़ती रही. डिलीवरी बॉय ने आरोप लगाया कि ग्राहक बालकनी में खड़ा होकर उनसे कहता है कि या तो ऊपर जाकर खाना दें या ऑर्डर रद्द करें. इसके बाद एक अजीब घटना घटी.
View this post on Instagram
लोगों ने डिलीवरी बॉय के फैसले का समर्थन किया
डिलीवरी बॉय अंकुर को उस वीडियो में यह कहते हुए सुना गया, 'मैं ऑर्डर रद्द कर रहा हूं. मैं यहीं खाना खाऊंगा.' इसके बाद उन्हें गुलाब जामुन खाते हुए देखा गया. उन्होंने यह भी कहा कि वह दूसरे डिब्बे में रखी बिरयानी भी खाएंगे. इस वीडियो को पहले ही खूब व्यूज और लाइक्स मिल चुके हैं. कई लोगों ने डिलीवरी बॉय के इस फैसले का समर्थन किया है.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL