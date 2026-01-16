महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव में BJP की बंपर जीत, मुख्यालय में जश्न, सामने आई पहली प्रतिक्रिया

महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव में BJP की बंपर जीत पर पार्टी की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है. नई दिल्ली में बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पार्टी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि महाराष्ट्र की जनता ने नकारात्मक राजनीति करने वालों को करारा जवाब दे दिया है. उन्होंने सवाल उठाया कि अब इंडिया गठबंधन का कोई अस्तित्व बचा भी है या नहीं, क्योंकि केरल, दिल्ली और महाराष्ट्र में यह गठबंधन टूट चुका है.

महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत

सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि महाराष्ट्र के नगर निगम चुनावों में बीजेपी ने शानदार सफलता हासिल की है. इन चुनावों में महायुति की जीत हुई है, जो जनता के भरोसे का साफ संकेत है.

Gen-Z ने बीजेपी को दिया समर्थन

उन्होंने कहा कि नगर निगम चुनावों में Gen-Z यानी युवा मतदाताओं ने बीजेपी के पक्ष में खुलकर मतदान किया. Gen-Z का यह समर्थन पार्टी की नीतियों और विकास के एजेंडे पर भरोसे को दिखाता है.