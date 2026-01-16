केएल राहुल ने लिया महादेव का आशीर्वाद, IND-NZ तीसरे वनडे से पहले किए महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटकेएल राहुल ने लिया महादेव का आशीर्वाद, IND-NZ तीसरे वनडे से पहले किए महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन

KL Rahul Mahakaleshwar Mandir: भारत बनाम न्यजीलैंड वनडे सीरीज के बीच केएल राहुल महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन करने पहुंचे हैं. उन्होंने भगवान शिव के आगे माथा टेक आशीर्वाद लिया.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 16 Jan 2026 06:00 PM (IST)
भारत बनाम न्यजीलैंड वनडे सीरीज के बीच केएल राहुल महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन करने पहुंचे हैं. तीसरा वनडे मैच रविवार, 18 जनवरी को इंदौर में खेला जाना है, लेकिन इंदौर से पहले राहुल उज्जैन पहुंचे, जहां उन्होंने महादेव का आशीर्वाद लिया. बता दें कि ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, राहुल ने विधिपूर्वक नंदी की पूजा भी की. उन्होंने भगवान शिव के आगे माथा टेक आशीर्वाद लिया.

केएल राहुल पहले भी कई बार उज्जैन स्थित महाकाल के दर्शन करने आ चुके हैं. IPL 2024 के शुरू होने से पूर्व वो अपने माता-पिता के साथ यहां आए थे. वो इसके अलावा 2023 में इंदौर टेस्ट से पूर्व अपनी पत्नी आथिया शेट्टी के साथ यहां पहुंचे थे.

केएल राहुल फिलहाल काफी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं. राजकोट में खेले गए दूसरे वनडे मैच में राहुल ने नाबाद 112 रन बनाए थे, लेकिन टीम इंडिया वो मैच 7 विकेट से हार गई थी. डेरिल मिचेल की 131 रनों की पारी राहुल के शतक पर भारी पड़ी थी.

आपको बताते चलें कि राहुल से पहले भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर और बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक भी महाकालेश्वर  मंदिर के दर्शन कर चुके हैं. वे सुबह 4 बजे भस्म आरती के समय यहां पहुंचे थे.

भारत और न्यूजीलैंड वनडे सीरीज का आगाज 11 जनवरी से हुआ था. वडोदरा में खेले गए पहले मैच को टीम इंडिया ने 4 विकेट से जीत लिया था. वहीं दूसरे वनडे मुकाबले में न्यूजीलैंड ने 7 विकेट की बड़ी जीत हासिल कर सीरीज में एक-एक की बराबरी कर ली थी. अब दोनों टीमों का आखिरी और निर्णायक मैच 18 जनवरी को इंदौर में होगा.

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 16 Jan 2026 05:51 PM (IST)
