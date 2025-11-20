हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: पंप पर गाड़ी खड़ी कर पेट्रोल से धोने लगा शख्स, रील बना दिखाई रईसगिरी, वीडियो वायरल

Video: पंप पर गाड़ी खड़ी कर पेट्रोल से धोने लगा शख्स, रील बना दिखाई रईसगिरी, वीडियो वायरल

Shocking Viral Video: सोशल मीडिया पर एक युवक का पेट्रोल पंप पर खतरनाक स्टंट का वीडियो वायरल हुआ. युवक गाड़ी में पेट्रोल भरते हुए उसे गाड़ी के ऊपर और आसपास भी छिड़कने लगा. देखें वायरल वीडियो.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Updated at : 20 Nov 2025 03:20 PM (IST)
Viral Shocking Video: आजकल सोशल मीडिया पर वायरल होने की चाह में लोग क्या–क्या नहीं करते. कई बार यह हरकतें सिर्फ अजीब नहीं, बल्कि जानलेवा भी साबित हो सकती हैं. ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां एक युवक पेट्रोल पंप पर ऐसा स्टंट करता दिखा जिसे देखकर लोग हैरान भी हुए और गुस्सा भी. वीडियो में साफ दिखाई देता है कि कैसे एक युवक अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाने आया था, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसने ऐसी हरकत की, जिससे बड़ा हादसा हो सकता था.

युवक ने पेट्रोल से धोई गाड़ी

वीडियो की शुरुआत में देखा जा सकता है कि युवक पेट्रोल की पाइप खुद पकड़कर अपनी गाड़ी में पेट्रोल भर रहा है. पेट्रोल पंप कर्मचारी आमतौर पर ऐसा नहीं करने देते, लेकिन युवक ने पाइप खुद अपने हाथ में ले ली. इसी दौरान अचानक वह अजीब हरकतें करने लगता है. वीडियो में देखा जा सकता है कि पेट्रोल टैंक भरने के साथ ही युवक गाड़ी के ऊपर और किनारों पर भी पेट्रोल छिड़कने लगता है जैसे वह कोई स्टंट कर रहा हो.

रील बनाने के लिए युवक ने की ऐसी हरकत

युवक खुद को वीडियो में दिखाते हुए यह हरकत कर रहा है, मानो वह सोशल मीडिया पर रील बनाने के लिए यह सब कर रहा हो, लेकिन जो काम उसे स्टाइल लग रहा था वही सबसे बड़ा खतरा था. पेट्रोल को खुले में इस तरह इधर-उधर छिड़कना बड़ा विस्फोट करा सकता था. अगर उस वक्त वहां कोई चिंगारी होती या किसी वाहन का गर्म एग्जॉस्ट पास पड़ जाता तो पूरा पेट्रोल पंप आग की लपटों में घिर सकता था.

वीडियो वायरल होते ही लोग इस हरकत पर खूब नाराज हुए. कई यूजर्स ने लिखा कि सड़क पर स्टंट और पंप पर तमाशा दोनों ही जानलेवा हैं. एक अन्य यूजर ने लिखा किथोड़ी सी चिंगारी भी पड़ जाती तो पूरा पेट्रोल पंप उड़ जाता.

Published at : 20 Nov 2025 03:20 PM (IST)
Tags :
Social Media TRENDING VIRAL VIDEO
