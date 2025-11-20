Video: पंप पर गाड़ी खड़ी कर पेट्रोल से धोने लगा शख्स, रील बना दिखाई रईसगिरी, वीडियो वायरल

Viral Shocking Video: आजकल सोशल मीडिया पर वायरल होने की चाह में लोग क्या–क्या नहीं करते. कई बार यह हरकतें सिर्फ अजीब नहीं, बल्कि जानलेवा भी साबित हो सकती हैं. ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां एक युवक पेट्रोल पंप पर ऐसा स्टंट करता दिखा जिसे देखकर लोग हैरान भी हुए और गुस्सा भी. वीडियो में साफ दिखाई देता है कि कैसे एक युवक अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाने आया था, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसने ऐसी हरकत की, जिससे बड़ा हादसा हो सकता था.

युवक ने पेट्रोल से धोई गाड़ी

वीडियो की शुरुआत में देखा जा सकता है कि युवक पेट्रोल की पाइप खुद पकड़कर अपनी गाड़ी में पेट्रोल भर रहा है. पेट्रोल पंप कर्मचारी आमतौर पर ऐसा नहीं करने देते, लेकिन युवक ने पाइप खुद अपने हाथ में ले ली. इसी दौरान अचानक वह अजीब हरकतें करने लगता है. वीडियो में देखा जा सकता है कि पेट्रोल टैंक भरने के साथ ही युवक गाड़ी के ऊपर और किनारों पर भी पेट्रोल छिड़कने लगता है जैसे वह कोई स्टंट कर रहा हो.

This is shocking and absolutely criminal.



A man is openly washing a car with petrol at a fuel station… at @IndianOilcl premises.pic.twitter.com/7jWXHgSKao



Petrol is highly inflammable, and this stunt could have caused an instant fire, explosion, and mass casualties.



How did… — Divya Gandotra Tandon (@divya_gandotra) November 19, 2025

रील बनाने के लिए युवक ने की ऐसी हरकत

युवक खुद को वीडियो में दिखाते हुए यह हरकत कर रहा है, मानो वह सोशल मीडिया पर रील बनाने के लिए यह सब कर रहा हो, लेकिन जो काम उसे स्टाइल लग रहा था वही सबसे बड़ा खतरा था. पेट्रोल को खुले में इस तरह इधर-उधर छिड़कना बड़ा विस्फोट करा सकता था. अगर उस वक्त वहां कोई चिंगारी होती या किसी वाहन का गर्म एग्जॉस्ट पास पड़ जाता तो पूरा पेट्रोल पंप आग की लपटों में घिर सकता था.

वीडियो वायरल होते ही लोग इस हरकत पर खूब नाराज हुए. कई यूजर्स ने लिखा कि सड़क पर स्टंट और पंप पर तमाशा दोनों ही जानलेवा हैं. एक अन्य यूजर ने लिखा किथोड़ी सी चिंगारी भी पड़ जाती तो पूरा पेट्रोल पंप उड़ जाता.