क्या है 10 रुपये वाले बिस्किट का ट्रेंड, इस पर बार-बार क्यों बनाए जा रहे वीडियो?

इंटरनेट पर वायरल हो रहे मजेदार डायलॉग '10 रुपये वाला बिस्किट का पैकेट कितने का दिया जी' ने सोशल मीडिया पर धूम मचा रखी है. चाहे इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो या फिर फेसबुक, हर जगह लोग इसी डायलॉग पर रील्स बना रहे हैं और मस्ती कर रहे हैं. इस डायलॉग को बोलने का अनोखा अंदाज और चाल-ढाल ने लाखों लोगों का दिल जीत लिया है. अब यह ट्रेंड सिर्फ आम लोगों तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि बड़े-बड़े सेलिब्रिटी भी इसमें कूद चुके हैं.

क्या है 10 रुपये का बिस्किट वाला ट्रेंड?

इस मजेदार ट्रेंड की शुरुआत मेरठ के पास के एक छोटे से गांव इंचौली से हुई, जहां रहने वाले शादाब जकाती नाम के शख्स ने एक रील बनाई. इस वीडियो में शादाब एक किराना दुकान पर जाते हैं और दुकानदार से बड़े ही मासूम और मजाकिया अंदाज में पूछते हैं, '10 रुपये वाला बिस्किट का पैकेट कितने का दिया जी.' इसके बाद जब दुकानदार गुस्से में कहता है कि 10 रुपये वाला बिस्किट 10 रुपये का ही होगा तो शादाब बड़ी शालीनता से जवाब देते हैं कि पूछना तो पड़ेगा न जी. यही बात लोगों को इतनी पसंद आई कि इस डायलॉग को मीम्स, जोक्स और रील्स के लिए यूज किया जाने लगा. कई लोग इस डायलॉग को अपनी डेली लाइफ के हालातों से जोड़कर मजेदार वीडियो बना रहे हैं.

View this post on Instagram A post shared by Shadab Hasan (@shadabjakati1)

बादशाह और रिंकू सिंह ने दिया बड़ा प्लेटफॉर्म

शादाब की किस्मत तब चमकी, जब जाने-माने रैपर बादशाह ने उनके डायलॉग पर रील बनाई. बादशाह ने इस वीडियो को खुद अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया. इसके बाद हजारों लोग इस डायलॉग पर रील्स बनाने लगे. वहीं, क्रिकेटर रिंकू सिंह भी इस ट्रेंड में शामिल हो गए. रिंकू सिंह ने भी इस डायलॉग पर रील बनाई और लोगों को खूब हंसाया. उनके मजेदार अंदाज और ह्यूमर की सोशल मीडिया पर खूब तारीफ हुई.

लोगों ने किए ऐसे-ऐसे कमेंट्स

सोशल मीडिया पर इस ट्रेंड को लेकर लोगों की दीवानगी का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इस डायलॉग से जुड़े हजारों वीडियो बन चुके हैं. कुछ मजेदार कमेंट्स भी सामने आए, जैसे भाई ने तो बिस्किट को इंटरनेशनल बना दिया. अब तो दुकान वाले भी हंसते हैं जब हम बिस्किट मांगते हैं. पूछना तो पड़ेगा न जी, अब हमारी भी आदत बन गई है. शादाब के वीडियो लाखों बार देखे जा रहे हैं और उन्हें कई ब्रांड्स और मेकर्स की तरफ से ऑफर भी मिल रहे हैं.

यह भी पढ़ें: Video: फन फैलाकर डरा रहा था सांप, नेवले ने मुंह में दबाकर पटककर मारा, देखें वायरल वीडियो