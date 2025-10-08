Video: फन फैलाकर डरा रहा था सांप, नेवले ने मुंह में दबाकर पटककर मारा, देखें वायरल वीडियो

Social Media Viral Video: सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक कोबरा सांप और एक नेवले के बीच खतरनाक लड़ाई दिखाई गई है. नेवला और सांप हमेशा से ही एक-दूसरे के जानी दुश्मन माने गए हैं. इस वीडियो में भी देखा गया है कि कैसे दोनों एक-दूसरे को मारने के पीछे पड़े हुए हैं. सोशल मीडिया पर वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों ने इस वीडियो पर कई प्रतिक्रियाएं दी है.

सांप ने नेवले को डराने की कोशिश की

वीडियो में देखा गया है कि एक कोबरा सांप और नेवले की लड़ाई हो रही है. सांप ने फन फैलाया हुआ है और वह नेवले को डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नेवला भी कम नहीं है. वो भी लगातार सांप पर हमला किए जा रहा है. वीडियो में देखा गया है कि दोनों एक-दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे हैं. कभी सांप नेवले पर हमला कर रहा है तो वहीं कभी नेवला सांप पर कर रहा है.

The way mongooses just take down cobras like it's nothing pic.twitter.com/txtjbTFBEB — Arojinle (@arojinle1) October 6, 2025

नेवले ने सांप को जोर से पकड़ा

आगे वीडियो में देखा गया है कि कुछ सेकंड बाद नेवला तेजी से कोबरा सांप पर झपटता है और उसे पकड़ लेता है. सांप अपने फन से नेवले पर वार करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन नेवले ने सांप के मुंह को इतनी जोर से पकड़ा हुआ है कि सांप भी खुदको बचा नहीं पाता है.

नेवला सांप के मुंह को पकड़कर जोर-जोर से हिलाता है, जिससे कोबरा कमजोर पड़ जाता है. वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों ने कहा कि नेवला कितना तेज था और उसने कितनी चालाकी से सांप को पकड़ लिया. वीडियो को लोग काफी शेयर कर रहे हैं और इसपर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं.