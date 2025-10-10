Viral Video: आज का दौर इंटरनेट और सोशल मीडिया का है. यहां हर दिन कुछ न कुछ ऐसा होता है जो लोगों का ध्यान खींच लेता है. चाहे वो किसी का फनी डांस हो, कोई मजेदार एक्टिंग या फिर कोई ऐसा अजीबोगरीब सीन जिसे देखकर हंसी रोकना मुश्किल हो जाए. कभी कोई बच्चा गाना गाकर वायरल हो जाता है, तो कभी कोई अपनी चाल से इंटरनेट पर छा जाता है.

ऐसा ही एक वीडियो ने इन दिनों सोशल मीडिया पर धूम मचा रखी है. यह वीडियो खासकर इंस्टाग्राम और X पर जमकर वायरल हो रहा है और लोग इस पर तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं. वीडियो में जो सीन है, वो बहुत ही मजेदार है और इसे देखकर लोग अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे.



क्या है वायरल वीडियो?

इस वायरल वीडियो की शुरुआत एक छत से होती है. छत पर एक लड़का और उसकी पड़ोसन चुपचाप चादर के अंदर सो रहे हैं. तभी वीडियो में अचानक से लड़के की मम्मी की एंट्री होती है. वह दोनों को रंगे हाथ पकड़ लेती हैं और पीटने लगती है. अगले सीन में घबराई हुई पड़ोसन झट से चादर के नीचे से निकलकर अपनी छत पर भाग जाती है और लड़का चादर के अंदर की छुपा रहता है. वहीं उसकी मम्मी उसे पीटने में लगी होती हैं.

इस वीडियो को X पर @Aditi_Menon_123 नाम के यूजर ने पोस्ट किया है. सबसे दिलचस्प बात ये है कि वीडियो के बैकग्राउंड में मशहूर गाना राणा जी माफ करना बज रहा है और कैप्शन लिखा गया उठो राणा जी, मम्मी आ गई. ये गाना और कैप्शन इस वीडियो को इतना फनी बना देता है कि लोग बार-बार इसे देख रहे हैं और हर बार और ज्यादा हंस रहे हैं.

मजेदार कमेंट्स कर रहे यूजर

इस वीडियो को अब तक हजारों लोग देख चुके हैं और कई लोगों ने इसे शेयर भी किया है. इंस्टाग्राम और X पर इस पर मजेदार कमेंट्स की बाढ़ आ गई है. कोई लिख रहा है कि राणा जी तो सच्ची में शेर निकले, तो कोई कह रहा है मम्मी नहीं आती तो आज तो कुछ और ही हो जाता. इसके अलावा लोग इस वीडियो पर मीम्स भी बना रहे हैं, जिसमें लड़के के डर और मम्मी की एंट्री को लेकर तरह-तरह की फनी बातें लिखी जा रही हैं. कई लोगों ने तो वीडियो को अपने दोस्तों को टैग करते हुए लिखा यार तू भी ऐसा ही करता होगा.

यह भी पढ़ें सोशल मीडिया पर छाया एयरफोर्स का मेन्यू, एयरफोर्स की कैंटीन में रावलपिंडी टिक्का और बहावलपुर नान