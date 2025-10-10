Viral Video: छत पर चादर के अंदर लड़के के साथ सो रही थी पड़ोसन, इतने में आ गई मम्मी और फिर... देखें वीडियो
Viral Video: वीडियो खासकर इंस्टाग्राम और X पर जमकर वायरल हो रहा है और लोग इस पर तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं. वीडियो में जो सीन है, वो बहुत ही मजेदार है और इसे देखकर लोग हंसी नहीं रोक पा रहे.
Viral Video: आज का दौर इंटरनेट और सोशल मीडिया का है. यहां हर दिन कुछ न कुछ ऐसा होता है जो लोगों का ध्यान खींच लेता है. चाहे वो किसी का फनी डांस हो, कोई मजेदार एक्टिंग या फिर कोई ऐसा अजीबोगरीब सीन जिसे देखकर हंसी रोकना मुश्किल हो जाए. कभी कोई बच्चा गाना गाकर वायरल हो जाता है, तो कभी कोई अपनी चाल से इंटरनेट पर छा जाता है.
ऐसा ही एक वीडियो ने इन दिनों सोशल मीडिया पर धूम मचा रखी है. यह वीडियो खासकर इंस्टाग्राम और X पर जमकर वायरल हो रहा है और लोग इस पर तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं. वीडियो में जो सीन है, वो बहुत ही मजेदार है और इसे देखकर लोग अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे.
क्या है वायरल वीडियो?
इस वायरल वीडियो की शुरुआत एक छत से होती है. छत पर एक लड़का और उसकी पड़ोसन चुपचाप चादर के अंदर सो रहे हैं. तभी वीडियो में अचानक से लड़के की मम्मी की एंट्री होती है. वह दोनों को रंगे हाथ पकड़ लेती हैं और पीटने लगती है. अगले सीन में घबराई हुई पड़ोसन झट से चादर के नीचे से निकलकर अपनी छत पर भाग जाती है और लड़का चादर के अंदर की छुपा रहता है. वहीं उसकी मम्मी उसे पीटने में लगी होती हैं.
इस वीडियो को X पर @Aditi_Menon_123 नाम के यूजर ने पोस्ट किया है. सबसे दिलचस्प बात ये है कि वीडियो के बैकग्राउंड में मशहूर गाना राणा जी माफ करना बज रहा है और कैप्शन लिखा गया उठो राणा जी, मम्मी आ गई. ये गाना और कैप्शन इस वीडियो को इतना फनी बना देता है कि लोग बार-बार इसे देख रहे हैं और हर बार और ज्यादा हंस रहे हैं.
उठो राणा जी— Aditi Menon (@Aditi_Menon_123) October 9, 2025
मम्मी आ गई 😂 pic.twitter.com/4QkYJmA2Uk
मजेदार कमेंट्स कर रहे यूजर
इस वीडियो को अब तक हजारों लोग देख चुके हैं और कई लोगों ने इसे शेयर भी किया है. इंस्टाग्राम और X पर इस पर मजेदार कमेंट्स की बाढ़ आ गई है. कोई लिख रहा है कि राणा जी तो सच्ची में शेर निकले, तो कोई कह रहा है मम्मी नहीं आती तो आज तो कुछ और ही हो जाता. इसके अलावा लोग इस वीडियो पर मीम्स भी बना रहे हैं, जिसमें लड़के के डर और मम्मी की एंट्री को लेकर तरह-तरह की फनी बातें लिखी जा रही हैं. कई लोगों ने तो वीडियो को अपने दोस्तों को टैग करते हुए लिखा यार तू भी ऐसा ही करता होगा.
