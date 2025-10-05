हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगदिवाली के रुझान आने शुरू! दीदी ने की ऐसी सफाई कि यूजर्स बोले- ये तो गोपी बहू की भी मां

दिवाली के रुझान आने शुरू! दीदी ने की ऐसी सफाई कि यूजर्स बोले- ये तो गोपी बहू की भी मां

सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसने दिवाली की सफाई को नया ही मोड़ दे दिया है. आमतौर पर लोग झाड़ू-पोंछे या सूखे कपड़े से अपने फर्नीचर की सफाई करते हैं, लेकिन एक दीदी ने तो हद ही कर दी. 

By : एबीपी लाइव | Edited By: मानसी | Updated at : 05 Oct 2025 08:25 AM (IST)
दिवाली का नाम सुनते ही मन में रौशनी, मिठाइयों, नए कपड़े और सजावट की तस्वीरें घूमने लगती हैं. लेकिन इन सबके बीच भारत में दिवाली से पहले घर की हर कोने-कोने की सफाई करना जैसे परंपरा बन चुका है. चाहे छत की धूल हो, पर्दों की गंदगी या फर्नीचर के नीचे छिपी मिट्टी सबको साफ किया जाता है ताकि लक्ष्मी माता का स्वागत स्वच्छता और पवित्रता के साथ किया जा सके. लेकिन इस बार सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसने दिवाली की सफाई को एक नया ही मोड़ दे दिया है. आमतौर पर लोग झाड़ू-पोंछे या सूखे कपड़े से अपने फर्नीचर की सफाई करते हैं, लेकिन एक दीदी ने तो हद ही कर दी. 

वायरल वीडियो क्या है?

इस मजेदार और हैरान कर देने वाले वीडियो को इंस्टाग्राम पर @suman_yadav70000 नाम की यूजर ने पोस्ट किया है।.वीडियो में एक महिला पूरे जोश और उत्साह के साथ दिवाली की सफाई करती नजर आ रही है. लेकिन उनका तरीका इतना अनोखा और मजेदार है कि देखने वालों की हंसी रुक नहीं रही. महिला ने घर के नल से पाइप जोड़ा और सीधाबेड पर पानी डालना शुरू कर दिया. वो बेड को ऐसे धो रही हैं जैसे कोई आंगन या सीढ़ियां धोता है. सिर्फ पानी डालना ही नहीं, उन्होंने तिनके वाली झाड़ू से भी बेड को घिस-घिसकर साफ किया. देखने वालों को कुछ देर के लिए यकीन ही नहीं हुआ कि कोई इस तरह भी बेड की सफाई कर सकता है. 

सोशल मीडिया पर रिएक्शन

इस वीडियो को देखने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने कई मजेदार कमेंट्स किए हैं. किसी ने लिखा ये तो गोपी बहू की भी मां है, तो किसी ने मजाक में कहा अगर ऐसे ही सफाई करनी है तो दिवाली तक पूरा घर बह जाएगा, एक और कमेंट था कि दीदी का जोश देखकर लग रहा है कि टीवी, फ्रिज और पंखे को भी नहला देंगी, इस वीडियो को अब तक लाखों बार देखा जा चुका है, और लोग इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों को भेजकर खूब हंसी-मजाक कर रहे हैं. 

Published at : 05 Oct 2025 08:24 AM (IST)
