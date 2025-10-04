मां बनना किसी भी महिला के जीवन का सबसे बड़ा और अनमोल एहसास होता है. लेकिन इस एहसास तक पहुंचने का सफर बेहद मुश्किल होता है क्योंकि लेबर पेन दुनिया का सबसे कठिन दर्द माना जाता है. इस दौरान महिला को जितना शारीरिक कष्ट झेलना पड़ता है उतना ही बड़ा इम्तिहान उसके साथ खड़े पति और परिवार का भी होता है. लेबर रूम में अक्सर माहौल गंभीर और तनावपूर्ण होता है, लेकिन सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर लोगों की आंखें नम हो जाती हैं और चेहरों पर मुस्कान भी आ जाती है.

लेबर रूम में पति पत्नी ने किया डांस, बनाई मजेदार रील

दरअसल, सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा यह वीडियो लेबर रूम का है. इसमें एक महिला मरीजों वाले कपड़े पहने अस्पताल के बेड पर बैठी है. पास ही उसका पति खड़ा है जो सिर्फ देखभाल करने तक सीमित नहीं रहता बल्कि अपनी पत्नी के दर्द को बांटने के लिए उसके साथ खड़ा होकर रील बनाने लगता है. वीडियो में देखा जा सकता है कि पति और पत्नी दोनों मिलकर लेबर रूम में डांस करते हैं. कभी हल्के-फुल्के स्टेप्स करते हैं तो कभी एक-दूसरे को गले लगा लेते हैं. यह नजारा देखकर किसी को यकीन ही नहीं होता कि यह कोई डिस्को क्लब नहीं बल्कि एक लेबर रूम है जहां आमतौर पर सिर्फ दर्द और तनाव दिखाई देता है.

यूजर्स बोले, भाई लेबर रूम है डिस्को नहीं

वीडियो को lokeshgupta413 नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...ऊपर वाला हर जोड़े को खुश रखे, आप दोनों खुश रहो. एक और यूजर ने लिखा...भाई ये लेबर रूम है डिस्को नहीं, यहां भी रील. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...रील का भूत इस कदर सवार है कि लोग जगह और माहौल तक नहीं देखते.

