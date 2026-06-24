कंपनी का तुगलकी फरमान, लंच ब्रेक 30 से 31 मिनट हुआ तो 1 घंटे करना होगा काम- भड़के यूजर्स
कंपनी ने लंच के लिए 30 मिनट का समय तय किया है. नियम यह बनाया गया है कि अगर आपका लंच ब्रेक 30 मिनट से 1 मिनट भी ज्यादा हुआ, तो उसके बदले आपको एक्स्ट्रा काम करना होगा.
"जरा सोचिए, आप ऑफिस में लंच कर रहे हों और घड़ी की सुई 30 मिनट से जैसे ही 1 मिनट आगे बढ़े, आपके बॉस कहें 'अब शाम को 1 घंटा मुफ्त में काम करो.' जी हां, किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसा लगने वाला यह तानाशाही नियम सोशल मीडिया पर इस वक्त तहलका मचा रहा है. एक वायरल ऑफिशियल नोटिस ने इंटरनेट पर कर्मचारियों के गुस्से का लावा भड़का दिया है, जिसमें लंच ब्रेक के सिर्फ 1 मिनट ऊपर होने पर 60 मिनट की 'फ्री मजदूरी' की अजीबोगरीब सजा मुकर्रर की गई है.
इंटरनेट पर वायरल हो रहा कंपनी का तानाशाह वाला फरमान
सोशल मीडिया पर इस वक्त एक कंपनी का आधिकारिक नोटिस तेजी से वायरल हो रहा है. इस नोटिस में कर्मचारियों को "जल्दी खाना खाने" की हिदायत दी गई है और लंच ब्रेक लंबा करने पर एक बेहद सख्त सजा तय की गई है. हालांकि, यह नोटिस किस कंपनी का है, इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है.
If your management writes policies like this, don't be surprised when your best employees write resignation emails. pic.twitter.com/3v5jZGA3XS— Nalini Unagar (@NalinisKitchen) June 22, 2026
क्या है नोटिस का अजीब नियम?
कंपनी ने लंच के लिए 30 मिनट का समय तय किया है. नियम यह बनाया गया है कि अगर आपका लंच ब्रेक 30 मिनट से 1 मिनट भी ज्यादा हुआ, तो उसके बदले आपको शाम 6 बजे के बाद 1 घंटा बिना पैसों के कंपनी में रुककर काम करना होगा. यानी अगर किसी ने 31 मिनट का लंच ब्रेक लिया, तो वह शाम 6 बजे घर नहीं जा पाएगा, उसे जबरन शाम 7 बजे तक रुकना होगा. नोटिस के आखिर में लिखा है "जल्दी खाओ" (Eat faster).
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सोशल मीडिया पर मचा बवाल
22 जून को पोस्ट किए गए इस नोटिस को अब तक 1.4 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं. इसे लेकर इंटरनेट पर दो तरह की बहस छिड़ गई है. नियम के खिलाफ बोलने वाले लोगों का कहना है कि यह 'माइक्रोमैनेजमेंट' की घटिया मिसाल है. 1 मिनट की देरी के बदले 1 घंटा मुफ्त में काम कराना पूरी तरह से गलत और गैरकानूनी है. एक यूजर ने लिखा...अगर ऐसा है, तो शाम 6:01 बजे तक काम करने पर कंपनी को भी 1 घंटे की एक्स्ट्रा सैलरी देनी चाहिए. दूसरे यूजर ने लिखा...अगर कंपनी की तरक्की चाहते हो, तो कर्मचारियों के साथ ऐसा बर्ताव बंद करो, क्योंकि इससे काम पर बुरा असर पड़ता है.
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