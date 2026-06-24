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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगकंपनी का तुगलकी फरमान, लंच ब्रेक 30 से 31 मिनट हुआ तो 1 घंटे करना होगा काम- भड़के यूजर्स

कंपनी का तुगलकी फरमान, लंच ब्रेक 30 से 31 मिनट हुआ तो 1 घंटे करना होगा काम- भड़के यूजर्स

कंपनी ने लंच के लिए 30 मिनट का समय तय किया है. नियम यह बनाया गया है कि अगर आपका लंच ब्रेक 30 मिनट से 1 मिनट भी ज्यादा हुआ, तो उसके बदले आपको एक्स्ट्रा काम करना होगा.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 24 Jun 2026 08:51 AM (IST)
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"जरा सोचिए, आप ऑफिस में लंच कर रहे हों और घड़ी की सुई 30 मिनट से जैसे ही 1 मिनट आगे बढ़े, आपके बॉस कहें 'अब शाम को 1 घंटा मुफ्त में काम करो.' जी हां, किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसा लगने वाला यह तानाशाही नियम सोशल मीडिया पर इस वक्त तहलका मचा रहा है. एक वायरल ऑफिशियल नोटिस ने इंटरनेट पर कर्मचारियों के गुस्से का लावा भड़का दिया है, जिसमें लंच ब्रेक के सिर्फ 1 मिनट ऊपर होने पर 60 मिनट की 'फ्री मजदूरी' की अजीबोगरीब सजा मुकर्रर की गई है.

इंटरनेट पर वायरल हो रहा कंपनी का तानाशाह वाला फरमान

सोशल मीडिया पर इस वक्त एक कंपनी का आधिकारिक नोटिस तेजी से वायरल हो रहा है. इस नोटिस में कर्मचारियों को "जल्दी खाना खाने" की हिदायत दी गई है और लंच ब्रेक लंबा करने पर एक बेहद सख्त सजा तय की गई है. हालांकि, यह नोटिस किस कंपनी का है, इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है.

क्या है नोटिस का अजीब नियम?

कंपनी ने लंच के लिए 30 मिनट का समय तय किया है. नियम यह बनाया गया है कि अगर आपका लंच ब्रेक 30 मिनट से 1 मिनट भी ज्यादा हुआ, तो उसके बदले आपको शाम 6 बजे के बाद 1 घंटा बिना पैसों के कंपनी में रुककर काम करना होगा. यानी अगर किसी ने 31 मिनट का लंच ब्रेक लिया, तो वह शाम 6 बजे घर नहीं जा पाएगा, उसे जबरन शाम 7 बजे तक रुकना होगा. नोटिस के आखिर में लिखा है "जल्दी खाओ" (Eat faster).

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सोशल मीडिया पर मचा बवाल

22 जून को पोस्ट किए गए इस नोटिस को अब तक 1.4 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं. इसे लेकर इंटरनेट पर दो तरह की बहस छिड़ गई है. नियम के खिलाफ बोलने वाले लोगों का कहना है कि यह 'माइक्रोमैनेजमेंट' की घटिया मिसाल है. 1 मिनट की देरी के बदले 1 घंटा मुफ्त में काम कराना पूरी तरह से गलत और गैरकानूनी है. एक यूजर ने लिखा...अगर ऐसा है, तो शाम 6:01 बजे तक काम करने पर कंपनी को भी 1 घंटे की एक्स्ट्रा सैलरी देनी चाहिए. दूसरे यूजर ने लिखा...अगर कंपनी की तरक्की चाहते हो, तो कर्मचारियों के साथ ऐसा बर्ताव बंद करो, क्योंकि इससे काम पर बुरा असर पड़ता है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 24 Jun 2026 08:51 AM (IST)
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