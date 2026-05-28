सिर्फ 850 रुपये में 15°C कम हो जाएगा छत का टेम्परेचर, देसी जुगाड़ का वीडियो हो रहा वायरल

देशभर में पड़ रही घर भीषण गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर रखा है. कहीं तापमान 44 डिग्री पार कर चुका है तो कहीं लोग एसी, कूलर के बिना रह नहीं पा रहे है. इस बीच सोशल मीडिया पर एक ऐसा देसी जुगाड़ वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग हैरान भी है और तारीफ भी कर रहे हैं. दावा किया जा रहा है कि महज 850 रुपये खर्च करके छत को इतना ठंडा बनाया जा सकता है कि तेज धूप में भी नंगे पैर खड़ा हुआ जा सके.

वायरल वीडियो में एक शख्स अपनी छत पर दोपहर की कड़ी धूप में बिना चप्पल के खड़ा नजर आता है. वीडियो बनाने वाला व्यक्ति भी हैरान रह जाता है और उस शख्स से पूछता है कि आखिर इतनी गर्मी में छत ठंडी कैसे है. इसके जवाब में आदमी कहता है कि उसने चुना, बाइंडर और वॉटरप्रूफिंग कंपाउंड मिलाकर छत पर खास कोटिंग की है, जिससे छत की गर्मी काफी कम हो गई.

कैसे बनाया देसी कूल रूफ?

वीडियो में युवक बताता है कि उसने करीब 20 किलो चुना, 5 किलो बाइंडर और थोड़ा वॉटरप्रूफ कंपाउंड मिलाकर यह मिश्रण तैयार किया है. पहले चूने को रातभर पानी में भिगोए, फिर उसमें बाकी चीजें मिलाकर छत पर कोटिंग कर दें. युवक का दावा है कि इससे पहले से छत का तापमान करीब 15 डिग्री तक कम हो गया और अब घर के अंदर भी कम गर्मी महसूस होती है. उसने यह भी बताया कि करीब 1000 स्क्वायर फीट की छत पर यह कोटिंग सिर्फ 800 से 850 रुपये में हो सकती है. वीडियो में युवक कहता है कि अब कूलर और एसी पर निर्भरता कम हो गई, पंखा भी ठंडी हवा देने लगा.

"लोग AC पर 20-30 हजार खर्च कर रहे हैं...

ये भाईसाहब ने छत पर जो किया, उससे 15 डिग्री ठंडक फ्री में!😱 pic.twitter.com/6wBRbBoJ5I — DINESH K SEN (@dks_230) May 27, 2026

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सोशल मीडिया पर लोगों ने दिए मजेदार रिएक्शन

यह वीडियो वायरल होते ही लोग इस देसी जुगाड़ पर जमकर रिएक्शन देने लगे. एक यूजर ने कहा ग्रेट जुगाड़ भाई, सच में इसके पीछे साइंस है इससे छत का तापमान काफी कम हो सकता है. दूसरे यूजर ने कमेंट किया सच में कमाल की ट्रिक है, इतनी सस्ती तकनीक लोगों के बहुत काम आ सकती है. वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा क्या सच में ऐसा हो सकता है या सिर्फ वीडियो के लिए किया गया है. एक और यूजर ने कहा कुछ हद तक तापमान जरूर कम हो सकता है, क्योंकि सफेद कोटिंग धूप को रिफ्लेक्ट करती है. वहीं एक यूजर ने सलाह देते हुए लिखा छत पर पौधे और गमले रखने से भी गर्मी काफी कम होती है. दूसरे यूजर ने कहा देसी इनोवेशन अब किसी टेक्नोलॉजी से कम नहीं है.

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