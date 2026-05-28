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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगसिर्फ 850 रुपये में 15°C कम हो जाएगा छत का टेम्परेचर, देसी जुगाड़ का वीडियो हो रहा वायरल

सिर्फ 850 रुपये में 15°C कम हो जाएगा छत का टेम्परेचर, देसी जुगाड़ का वीडियो हो रहा वायरल

वीडियो में युवक बताता है कि उसने करीब 20 किलो चुना, 5 किलो बाइंडर और थोड़ा वॉटरप्रूफ कंपाउंड मिलाकर मिश्रण तैयार किया. चूने को रातभर पानी में भिगोएं, फिर उसमें बाकी चीजें मिलाकर छत पर कोटिंग कर दें.

By : कविता गाडरी | Updated at : 28 May 2026 04:35 PM (IST)
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देशभर में पड़ रही घर भीषण गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर रखा है. कहीं तापमान 44 डिग्री पार कर चुका है तो कहीं लोग एसी, कूलर के बिना रह नहीं पा रहे है. इस बीच सोशल मीडिया पर एक ऐसा देसी जुगाड़ वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग हैरान भी है और तारीफ भी कर रहे हैं. दावा किया जा रहा है कि महज 850 रुपये खर्च करके छत को इतना ठंडा बनाया जा सकता है कि तेज धूप में भी नंगे पैर खड़ा हुआ जा सके.

वायरल वीडियो में एक शख्स अपनी छत पर दोपहर की कड़ी धूप में बिना चप्पल के खड़ा नजर आता है. वीडियो बनाने वाला व्यक्ति भी हैरान रह जाता है और उस शख्स से पूछता है कि आखिर इतनी गर्मी में छत ठंडी कैसे है. इसके जवाब में आदमी कहता है कि उसने चुना, बाइंडर और वॉटरप्रूफिंग कंपाउंड मिलाकर छत पर खास कोटिंग की है, जिससे छत की गर्मी काफी कम हो गई. 

कैसे बनाया देसी कूल रूफ?

वीडियो में युवक बताता है कि उसने करीब 20 किलो चुना, 5 किलो बाइंडर और थोड़ा वॉटरप्रूफ कंपाउंड मिलाकर यह मिश्रण तैयार किया है. पहले चूने को रातभर पानी में भिगोए, फिर उसमें बाकी चीजें मिलाकर छत पर कोटिंग कर दें. युवक का दावा है कि इससे पहले से छत का तापमान करीब 15 डिग्री तक कम हो गया और अब घर के अंदर भी कम गर्मी महसूस होती है. उसने यह भी बताया कि करीब 1000 स्क्वायर फीट की छत पर यह कोटिंग सिर्फ 800 से 850 रुपये में हो सकती है. वीडियो में युवक कहता है कि अब कूलर और एसी पर निर्भरता कम हो गई, पंखा भी ठंडी हवा देने लगा. 

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सोशल मीडिया पर लोगों ने दिए मजेदार रिएक्शन 

यह वीडियो वायरल होते ही लोग इस देसी जुगाड़ पर जमकर रिएक्शन देने लगे. एक यूजर ने कहा ग्रेट जुगाड़ भाई, सच में इसके पीछे साइंस है इससे छत का तापमान काफी कम हो सकता है. दूसरे यूजर ने कमेंट किया सच में कमाल की ट्रिक है, इतनी सस्ती तकनीक लोगों के बहुत काम आ सकती है. वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा क्या सच में ऐसा हो सकता है या सिर्फ वीडियो के लिए किया गया है. एक और यूजर ने कहा कुछ हद तक तापमान जरूर कम हो सकता है, क्योंकि सफेद कोटिंग धूप को रिफ्लेक्ट करती है. वहीं एक यूजर ने सलाह देते हुए लिखा छत पर पौधे और गमले रखने से भी गर्मी काफी कम होती है. दूसरे यूजर ने कहा देसी इनोवेशन अब किसी टेक्नोलॉजी से कम नहीं है. 

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 28 May 2026 04:35 PM (IST)
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