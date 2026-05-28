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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगआंख में घुस गई 12 सेमी लंबी लकड़ी, 1 साल तक पता ही नहीं चला, जब सामने आई सच्चाई तो उड़ गए होश

आंख में घुस गई 12 सेमी लंबी लकड़ी, 1 साल तक पता ही नहीं चला, जब सामने आई सच्चाई तो उड़ गए होश

समय के साथ उनकी परेशानी बढ़ती गई. कई डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन कोई भी असली वजह नहीं समझ पाया. हालत तब बिगड़ गई जब उनकी आंख की रोशनी कम होने लगी.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sheikh inzemam ulhuq | Updated at : 28 May 2026 10:09 AM (IST)
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सोशल मीडिया पर एक बेहद हैरान कर देने वाला मामला तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स की आंख में 12 सेंटीमीटर लंबी लकड़ी घुस गई और उसे लंबे समय तक इसका पता ही नहीं चला. रूस के कुर्स्क इलाके के रहने वाले 50 साल के यूरी नाम के व्यक्ति के साथ यह अजीबोगरीब घटना हुई, जिसने डॉक्टरों तक को हैरान कर दिया.

छोटी चोट समझकर किया नजरअंदाज

बताया जा रहा है कि यूरी अपने घर के बगीचे में लकड़ी काट रहे थे, तभी अचानक उनकी आंख में तेज दर्द हुआ. उन्हें लगा कि लकड़ी का छोटा टुकड़ा लगा है, लेकिन दर्द थोड़ी देर बाद कम हो गया, इसलिए उन्होंने इसे गंभीर नहीं समझा. इसके बाद वह अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए, लेकिन बीच-बीच में आंख में दर्द और अजीब सा अहसास होता रहा.

बढ़ती परेशानी और खोती नजर

समय के साथ उनकी परेशानी बढ़ती गई. कई डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन कोई भी असली वजह नहीं समझ पाया. हालत तब बिगड़ गई जब उनकी आंख की रोशनी कम होने लगी और दर्द असहनीय हो गया. इसके बाद जब अस्पताल में MRI और CT स्कैन किया गया, तो जो सामने आया उसने सभी को चौंका दिया.

दिमाग तक पहुंच गई थी लकड़ी

जांच में पता चला कि करीब 12 सेंटीमीटर लंबी लकड़ी का टुकड़ा आंख से अंदर घुसकर सिर के अंदर तक पहुंच गया था. यह टुकड़ा आंख के सॉकेट से होते हुए साइनस और खोपड़ी के पास तक पहुंच चुका था, जो दिमाग के बेहद नजदीक था. यह स्थिति बेहद खतरनाक थी और जरा सी चूक जानलेवा हो सकती थी.

बिना चीरा लगाए किया ऑपरेशन

डॉक्टरों ने बेहद सावधानी से ऑपरेशन किया और हैरानी की बात यह रही कि लकड़ी को नाक के रास्ते बाहर निकाला गया, बिना कोई बाहरी कट लगाए. ऑपरेशन सफल रहा और यूरी की आंख की रोशनी भी बच गई. फिलहाल वह इलाज के बाद रिकवर कर रहे हैं.

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सोशल मीडिया पर लोगों का रिएक्शन

जैसे ही यह खबर सोशल मीडिया पर सामने आई, लोग हैरान रह गए. किसी ने लिखा, “ये तो किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं”, तो किसी ने कहा, “इतनी बड़ी चीज अंदर थी और पता ही नहीं चला!” कई यूजर्स ने इसे “मेडिकल मिरेकल” बताया, तो कुछ ने चेतावनी दी कि छोटी चोट को भी कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.

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Published at : 28 May 2026 10:09 AM (IST)
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