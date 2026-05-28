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Viral News: भागड़ा नांगल डैम पर छात्र ने लिखा अजीब निबंध, पढ़ने के बाद जूतम पैजार पर उतरे यूजर्स
Bhakra Nangal Dam Essay: भागड़ा नांगल डैम पर लिखे छात्र के मजेदार निबंध ने सोशल मीडिया पर मचा दी धूम. डैम से शुरू हुई कहानी जूतम-पैजार तक पहुंची तो लोग हंस-हंसकर लोटपोट हो गए.
Bhakra Nangal Dam Essay: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक छात्र का निबंध जमकर वायरल हो रहा है. विषय था “भागड़ा नांगल डैम”, लेकिन बच्चे ने ऐसा जवाब लिखा कि पढ़ने वाले अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं. निबंध की शुरुआत तो डैम और सतलुज नदी से हुई, लेकिन कुछ ही लाइन बाद कहानी पंजाब, सरदार पटेल, टाटा स्टील, गुलाब जामुन, चींटी, हाथी, लंदन, विश्व युद्ध और यहां तक कि जूतम-पैजार तक पहुंच गई. मजेदार बात ये रही कि छात्र आखिर में फिर से भागड़ा नांगल डैम पर लौट आया. यही वजह है कि लोग इस निबंध को “Infinite Loop Essay” कह रहे हैं.
एक लाइन से दूसरी लाइन जोड़ते-जोड़ते बना पूरा मजेदार सफर
वीडियो में दिख रहा है कि छात्र ने हर चीज को किसी न किसी तरह पिछली बात से जोड़ दिया. जैसे पंजाब से सरदार पटेल, फिर स्टील, फिर लोहा, फिर चींटी, फिर हाथी और फिर दुनिया भर की बातें. निबंध पढ़ने वाले लोग सोचते रह गए कि आखिर ये बच्चा कहना क्या चाहता है. लेकिन सबसे मजेदार बात ये रही कि उसने पूरा पन्ना बिना रुके भर दिया और अंत में फिर से डैम पर वापस आ गया. सोशल मीडिया पर लोग बोल रहे हैं कि इतनी लंबी “Connecting the dots” तो बड़े-बड़े लोग भी नहीं कर सकते. कई यूजर्स ने मजाक में कहा कि बच्चे को 6 में से 60 नंबर मिलने चाहिए.
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यूजर्स बोले- “Gold ढूंढ रहे थे, Diamond मिल गया”
इस वायरल वीडियो पर लोगों ने ऐसे-ऐसे कमेंट किए कि पढ़कर और ज्यादा हंसी आने लगी. एक यूजर ने लिखा, “सोना ढूंढ रहे थे, लेकिन यहां तो हीरा मिल गया.” दूसरे ने कहा, “इस बच्चे की Creativity पर अवॉर्ड बनता है.” वहीं एक और यूजर ने मजाक में लिखा, “इसे तुरंत 12वीं पास का सर्टिफिकेट दे दो, ये बच्चा असली जिंदगी में बहुत पढ़ा-लिखा निकला” कुछ लोगों ने तो यहां तक कह दिया कि “ये वो चीज है जो AI भी नहीं कर सकता.” लोगों का कहना है कि बच्चे ने भले ही सही जानकारी ना लिखी हो, लेकिन जिस तरह उसने हर बात को जोड़कर पूरा पन्ना भरा, वो अपने आप में कमाल है.
हंसी-मजाक के बीच लोगों ने बच्चे की सोच की भी तारीफ की
हालांकि कई लोगों ने इस निबंध को देखकर मजे लिए, लेकिन कुछ यूजर्स ने बच्चे की सोच और आत्मविश्वास की तारीफ भी की. लोगों का कहना है कि आजकल बच्चे सवाल का जवाब ना आने पर कॉपी खाली छोड़ देते हैं, लेकिन इस छात्र ने अपनी कल्पना से पूरा पन्ना भर दिया. यही वजह है कि वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. सोशल मीडिया पर अब लोग इस बच्चे को “Creative Writer”, “Essay King” और “Legend Student” जैसे नाम दे रहे हैं. सच कहें तो भागड़ा नांगल डैम पर लिखा ये निबंध अब इंटरनेट की नई कॉमेडी कहानी बन चुका है.
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Source: IOCL