Video: "कृष का सुनेगा" फेम वायरल बॉय धूम कितने साल का है? वायरल वीडियो में खुद बताई उम्र- यूजर्स हैरान

सोशल मीडिया पर जमशेदपुर के वायरल बॉय पिंटू उर्फ धूम का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. उसकी पंच लाइन 'कृष का सुनेगा गाना' वायरल होने के बाद लोगों ने उसके बारे में जानने की काफी कोशिशें की हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 23 Dec 2025 05:29 PM (IST)
अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं तो आपने जमशेदपुर के उस वायरल बॉय को तो देखा ही होगा जिसे दुनिया धूम के नाम से जान रही है. उसकी पंच लाइन कृष का सुनेगा गाना भी काफी ज्यादा वायरल है जिस पर लोग खूब मीम बना रहे हैं. अब उसी धूम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वो एक यूट्यूबर को अपनी उम्र बताता दिखाई दे रहा है. वीडियो को लेकर यूजर्स मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं.

वायरल बॉय धूम ने बताई अपनी उम्र

दरअसल, सोशल मीडिया पर जमशेदपुर के वायरल बॉय पिंटू उर्फ धूम का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. उसकी पंच लाइन 'कृष का सुनेगा गाना' वायरल होने के बाद लोगों ने उसके बारे में जानने की काफी कोशिशें की हैं और कई क्रिएटर्स धूम के पास आकर उसके जीवन के बारे में जानना चाहते हैं. कई लोगों को पिंटू उर्फ धूम अपने बारे में बता भी देता है तो कई लोगों से नाराज होकर उन पर चीख पड़ता है. ऐसे में अब धूम ने अपनी असल उम्र का खुलासा एक यूट्यूबर से किया है जिसमें धूम से जब उम्र पूछी जाती है तो वो कहता है कि मेरी उम्र 32 साल है. इसके बाद सवाल पूछने वाला शख्स कहता है कि लोग तो आपको बच्चा समझते हैं लेकिन आप 32 साल के निकले.

 
 
 
 
 
क्या है धूम के जीवन की सच्चाई जो हो रही वायरल

आपको बता दें कि धूम का असल नाम पिंटू है और वो झारखंड के जमशेदपुर का रहने वाला है. बगैर मां बाप के पला धूम कहता है कि उसका काम कचरा छांटना और मरे हुए जानवरों को फेंकने का है. धूम अपने पिता का नाम लाला बताता है और कहता है कि उसकी सगी मां इस दुनिया में नहीं है और इतना ही नहीं धूम ये भी कहता है कि उसकी सौतेली मां ने उसे घर से निकाल दिया.

यूजर्स बोले, लगता नहीं उम्र 32 साल होगी

वीडियो को  ready_of_bihar नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...जब भी बोलता है भाई हंसा देता है. एक और यूजर ने लिखा...लगता नहीं है धूम 32 साल का है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...दिमाग अभी बच्चे जैसा है लेकिन समझदार बहुत है.

Published at : 23 Dec 2025 05:29 PM (IST)
