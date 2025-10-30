शादी-ब्याह का सीजन आते ही सोशल मीडिया पर एक से बढ़कर एक वीडियो वायरल होने लग जाते हैं. कभी दूल्हे की हरकतें वायरल होती है तो कभी शादी में आए नशेड़ी लोगों का डांस वायरल होता है. फिलहाल सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है.

दरअसल, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में भाभी बारात में दूल्हे की गाड़ी के आगे जबरदस्त ठुमके लगाती नजर आ रही हैं. भाभी के ठुमकों को देखकर दूल्हा भी अपने आप को वीडियो बनाने से नहीं रोक पाया. भाभी के डांस और एक्सप्रेशन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोग कई मजेदार कमेंट्स करने लगे हैं.



भाभी का डांस देख, दूल्हा भूला अपनी शादी



सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @taniya_44 ने शेयर किया है. @taniya_44 ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि ऐसा भाभी जी डांस देखकर दूल्हा अपनी शादी भूल गया. दरअसल, वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दूल्हे की बारात वाली गाड़ी के आगे भाभी डांस कर रही हैं. वहीं भाभी के साथ कुछ और लोग भी बारात के आगे डांस करते हुए नजर आ रहे हैं. भाभी का डांस देखकर दूल्हा अपनी गाड़ी के सनरूफ से बाहर निकल कर मोबाइल में भाभी जी के डांस का वीडियो बनाते हुए नजर आ रहा है. दूल्हे की गाड़ी के नंबर प्लेट के अनुसार यह वीडियो हरियाणा के नारनौल का बताया जा रहा है. वहीं यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपलोड होते ही वायरल हो गया और कुछ ही घंटे में हजारों व्यूज और लाइक्स आ गए.

Aisa Bhabhi ji dance dekh ke dulha apni shadi bhi bhul gya pic.twitter.com/6UFyKntDgn — Destiny (@taniya_44) May 3, 2025



भाभी जी के डांस को लेकर लोगों ने किए मजेदार कमेंट्स



सोशल मीडिया पर बारात में भाभी जी के डांस का वीडियो वायरल होने के बाद लोग मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं. वीडियो को देखकर एक यूजर कमेंट करता है कि ब्यूटीफुल भाभी जी. वहीं एक और यूजर कमेंट करता है की भाभी जी के डांस मूव देखकर दूल्हा तो फोन में ही खो गया. वहीं एक यूजर ने लिखा कि पैसा वसूल शादी तो ऐसी होनी चाहिए. इसके अलावा वीडियो के ऊपर भी लिखा हुआ आ रहा था कि दूल्हे का पैसा वसूल हो गया.

