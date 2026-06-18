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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगFariha Farrukh Viral Video: इन मोहतरमा को बिरयानी और मटन से आती है घिन्न, जानिए कौन हैं पाकिस्तान की ये वायरल गर्ल

Fariha Farrukh Viral Video: इन मोहतरमा को बिरयानी और मटन से आती है घिन्न, जानिए कौन हैं पाकिस्तान की ये वायरल गर्ल

Fariha Farrukh Viral Video: पाकिस्तान की सोशल मीडिया पर्सनैलिटी फरीहा फर्रुख का बकरे के गोश्त को लेकर दिया गया बयान वायरल हो गया है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर जमकर बहस छिड़ गई है.

Reported By : एबीपी लाइव |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 18 Jun 2026 12:33 PM (IST)
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Fariha Farrukh Viral Video: पाकिस्तान के एक मशहूर पॉडकास्ट The Youth Wave की एक क्लिप इन दिनों सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रही है. इस पॉडकास्ट के होस्ट Adeel Asif हैं और इस एपिसोड में गेस्ट के तौर पर आई थीं Fariha Farrukh. वीडियो में Fariha एक बेहद चर्चित बयान देती हैं, वो कहती हैं कि कोई लड़की भला बकरा क्यों खाएगी? उनका कहना था कि बकरे का गोश्त गरीबों को दे देना चाहिए, जिन्हें इसकी सच में जरूरत है.

होस्ट ने कहा कम से कम एक हिस्सा तो अपने पास रखना चाहिए. इसमें लड़की ने यह भी जोड़कर बोल दिया कि एक हिस्सा भी अपने पास नहीं रखना चाहिए क्योंकि ऐसी जिंदगी भर की कमाई तो नहीं होती. यह बात सुनकर लोग हैरान रह गए और ये रील तेजी एक दूसरे को शेयर करने लगे , यही कारण है कि ये रील तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.

आखिर कौन हैं Fariha Farrukh?

ये वीडियो देखने के बाद हर किसी के दिमाग में एक ही सवाल आ रहा है आखिर यह लड़की है कौन जो इतना बड़ा बयान दे रही है. बता दें, Fariha Farrukh पाकिस्तान की एक जानी-मानी सोशल मीडिया पर्सनैलिटी हैं जो अपने बेबाक और सीधे अंदाज के लिए पहचानी जाती हैं. वहीं The Youth Wave एक ऐसा पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म है जहां नामी हस्तियां अपनी जिंदगी के सफर, अनुभव और तरह तरह की बातों को जनता से बताती हैं. अगर बात करें बस इस वीडियो की तो टी वीडियो Instagram और Facebook Reels पर लाखों लोगों ने देख चुकी है और इस इस वीडियो के नीचे 9 हजार से भी ज्यादा कमेंट्स आए हैं.

 
 
 
 
 
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बहस का विषय बन गया वीडियो

कमेंट्स में कुछ लोगों ने Fariha को पाकिस्तान की राखी सावंत का खिताब दे दिया, यानी वो शख्सियत जो हमेशा कुछ ऐसा बोले जो बस सुर्खियां बटाटोने के लिए हो. वहीं कुछ यूजर्स ने उनकी सोच की तारीफ करते हुए कहा कि गरीबों के बारे में सोचना एक अच्छी बात है. हालांकि, कुछ लोगों ने कहा कि यह सलाह देना आसान है, अमल करना नहीं. कुल मिलाकर यह वीडियो अब केवल पॉडकास्ट का वीडियो नही रह गया है, ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.

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Published at : 18 Jun 2026 12:33 PM (IST)
Tags :
Pakistan Viral Video Fariha Farrukh Fariha Farrukh Viral Video The Youth Wave Podcast
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