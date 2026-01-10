भारतीय शादियों का रंग, संगीत और उमंग दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन जब इस देसी माहौल में विदेशी तड़का लग जाए तो नज़ारा और भी खास हो जाता है. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक विदेशी भाभी अपने देवर की बारात में देसी अंदाज में ठुमके लगाती नजर आ रही हैं. वीडियो देखते ही लोग यही कह रहे हैं कि यह सिर्फ एक डांस नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति से जुड़ाव और खुशी का खुला इजहार है. “लो चली मैं अपने देवर की बारात लेकर” गाने पर किया गया यह डांस लोगों के दिलों को छू रहा है और सोशल मीडिया पर लगातार शेयर किया जा रहा है.

विदेशी भाभी ने किया देसी देवर की बारात में डांस

वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि विदेशी भाभी ने पारंपरिक भारतीय लहंगा पहना हुआ है और पूरे आत्मविश्वास के साथ देसी स्टेप्स करती नजर आ रही हैं. उनके चेहरे की मुस्कान और डांस की एनर्जी यह साफ दिखाती है कि वह इस शादी को पूरे दिल से एंजॉय कर रही हैं. आसपास मौजूद बाराती भी तालियां बजाकर और मोबाइल कैमरे निकालकर इस पल को कैद करते दिख रहे हैं. देवर की बारात में भाभी का ऐसा खुलकर नाचना लोगों को खूब पसंद आ रहा है.

विदेशी बहू का डांस देख हर कोई रह गया हैरान

बताया जा रहा है कि यह वीडियो देवर की शादी के दौरान बारात का है, जहां परिवार और दोस्त मिलकर जश्न मना रहे थे. इसी दौरान विदेशी भाभी ने जब डांस फ्लोर संभाला, तो पूरा माहौल तालियों और खुशी से गूंज उठा. वीडियो में दिख रहा है कि वह न सिर्फ स्टेप्स फॉलो कर रही हैं, बल्कि पूरे दिल से म्यूजिक को महसूस कर रही हैं. यही वजह है कि उनका डांस बनावटी नहीं बल्कि बिल्कुल नैचुरल लग रहा है.

यूजर्स बोले, वाह भाभी मजा आ गया

वीडियो को eventadorproductions नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...क्या शानदार डांस किया है भाभी ने. एक और यूजर ने लिखा...वाह, मजा आ गया विदेशी भाभी का डांस देखकर. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...देसी देवर की शादी में विदेशी भाभी के डांस ने गर्दा उड़ा दिया.

