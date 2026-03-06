हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: रील नहीं मौत का खेल! चलती ट्रेन के गेट पर स्टंट कर रहा था युवक, पोल से टकराकर नीचे गिरा

Video: रील नहीं मौत का खेल! चलती ट्रेन के गेट पर स्टंट कर रहा था युवक, पोल से टकराकर नीचे गिरा

Viral Video: इंस्टाग्राम रील के लिए 'सुसाइडल' स्टंट करते हुए एक युवक की मौत हो गई है. युवक चलती ट्रेन के गेट पर स्टंट कर रहा था. तभी पोल से टकराकर वह नीचे गिर जाता है.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Updated at : 06 Mar 2026 03:24 PM (IST)
Preferred Sources

Viral Video: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति चलती ट्रेन के खुले डिब्बे के गेट पर खड़े होकर रील शूट करने की कोशिश कर रहा था. वीडियो इंस्टाग्राम यूजर कृष्णाचंद निषाद द्वारा शेयर किया गया था. क्लिप में देखा जा सकता है कि युवक ट्रेन के बाहर झुककर नाटकीय शॉट लेने की कोशिश कर रहा था, जबकि उसका दोस्त डिब्बे के अंदर से मोबाइल फोन पर उसे रिकॉर्ड कर रहा था.

वीडियो में लड़का को ट्रेन के खुले दरवाजे के किनारे खड़े देखा जा सकता है, जिसका अधिकांश शरीर ट्रेन के बाहर झुका हुआ था. वह अपने शॉट के लिए पूरी तरह तैयार था और इसी दौरान उसने पटरियों की ओर एक नजर डाली, यह जांचने के लिए कि विपरीत दिशा से कोई ट्रेन तो नहीं आ रही. हालांकि पटरियों पर ध्यान केंद्रित करने के चक्कर में उसने रेलवे लाइन के किनारे लगे खंभों की श्रृंखला को नजरअंदाज कर दिया.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Krishnachnad Nishad (@nishadji3207)

कुछ ही सेकंडों में हुआ हादसा?

कुछ ही सेकंडों में, जैसे ही युवक ने अपने शरीर को कोच से बाहर फैलाया, उसका सिर एक खंभे से जोर से टकरा गया. टक्कर इतनी अचानक और भीषण थी कि युवक तुरंत ट्रेन से गिर गया. वीडियो उसी क्षण समाप्त हो गया, जिससे दर्शकों के लिए अनिश्चितता बनी रही कि आगे उसे कितनी चोटें आईं या उसकी स्थिति कैसी है. हालांकि, टक्कर की तीव्रता देखकर ही कई लोगों को एहसास हो गया कि यह हादसा गंभीर था.

विशेषज्ञों और रेलवे अधिकारियों ने बार-बार चेतावनी दी है कि यात्रियों को ट्रेन के दरवाजों पर खड़े नहीं होना चाहिए, डिब्बों से बाहर झुकने का प्रयास नहीं करना चाहिए और चलती ट्रेन के दौरान वीडियो रिकॉर्ड करने का जोखिम नहीं लेना चाहिए. पटरियों के किनारे मौजूद खंभे, सिग्नल और बिजली के उपकरण बहुत नजदीक होते हैं, जिससे इस तरह की हरकतें घातक साबित हो सकती हैं.

लापरवाही और शौक़ के कारण हुआ हादसा 

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने इसे देखकर चिंता और स्तब्धता व्यक्त की. कई लोगों ने टिप्पणी की कि यह युवक की लापरवाही और शौक़ के कारण हुआ हादसा था. कुछ ने यह भी कहा कि सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए जोखिम उठाना कतई सही नहीं है और ऐसी घटनाओं से सभी को सीख लेनी चाहिए.

Published at : 06 Mar 2026 03:24 PM (IST)
Tags :
Trending News VIRAL VIDEO Train Danger
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
Video: रील नहीं मौत का खेल! चलती ट्रेन के गेट पर स्टंट कर रहा था युवक, पोल से टकराकर नीचे गिरा
Video: रील नहीं मौत का खेल! चलती ट्रेन के गेट पर स्टंट कर रहा था युवक, पोल से टकराकर नीचे गिरा
ट्रेंडिंग
Video: पंप पर डीजल भरवाने के लिए पानी की टंकी ले आया शख्स, 66000 का बना बिल, वीडियो वायरल
Video: पंप पर डीजल भरवाने के लिए पानी की टंकी ले आया शख्स, 66000 का बना बिल, वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
Video: ट्रेन में छूट गया बच्चा, चढ़ने के दौरान दो बार फिसली महिला, कुचलने से बची, लेकिन नहीं मानी हार
Video: ट्रेन में छूट गया बच्चा, चढ़ने के दौरान दो बार फिसली महिला, कुचलने से बची, लेकिन नहीं मानी हार
ट्रेंडिंग
Video: क्रूरता की पराकाष्ठा! बीच रास्ते से नहीं उठी गाय तो उसपर चढ़ा दी कार, घसीटता हुआ ले गया शख्स
Video: क्रूरता की पराकाष्ठा! बीच रास्ते से नहीं उठी गाय तो उसपर चढ़ा दी कार, घसीटता हुआ ले गया शख्स
Advertisement

वीडियोज

UP News: Hathras में भयंकर सड़क हादसा Etah-Aligarh Highway पर स्कॉर्पियो ने बाइक में मारी टक्कर
Chitra Tripathi: बेटे Nishant की लॉन्चिंग के लिए Nitish Kumar ने BJP को सौंपी सत्ता? | JDU | Bihar
Bharat Ki Baat: बिहार में BJP से CM की रेस में कौन आगे, क्या होगा फॉर्मूला? | Nitish Kumar | JDU
Sandeep Chaudhary: बिहार का CM कौन...BJP क्यों है मौन? | Nitish Kumar | Bihar | BJP | JDU
Bihar Politics: दिल्ली में Nitish Kumar..बिहार में BJP? निषाद या महिला कौन होगी मुख्यमंत्री? | JDU
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
दुश्मनों के बीच अकेला पड़ा ईरान! रूस और चीन क्यों मदद से पीछे हटे, 4 बड़ी वजहों से जानें पूरा खेल
दुश्मनों के बीच अकेला पड़ा ईरान! रूस और चीन क्यों मदद से पीछे हटे, 4 बड़ी वजहों से जानें पूरा खेल
बिहार
CM आवास में नीतीश कुमार की बैठक के पहले JDU के बिहार अध्यक्ष का चुनाव खत्म, इनको मिली जिम्मेदारी
CM आवास में नीतीश कुमार की बैठक के पहले JDU के बिहार अध्यक्ष का चुनाव खत्म, इनको मिली जिम्मेदारी
विश्व
बालेन शाह कितने अमीर? इंजीनियरिंग बिजनेस, म्यूजिक और रैप से कितनी कमाई करते हैं नेपाल के PM दावेदार
बालेन शाह कितने अमीर? इंजीनियरिंग बिजनेस, म्यूजिक और रैप से कितनी कमाई करते हैं नेपाल के PM दावेदार
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप 2026 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए इन 8 खिलाड़ियों का नाम नॉमिनेट, कितने भारतीय-पाकिस्तानी प्लेयर्स जानिए
टी20 वर्ल्ड कप 2026 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए इन 8 खिलाड़ियों का नाम नॉमिनेट, कितने भारतीय-पाकिस्तानी प्लेयर्स जानिए
ओटीटी
Friday OTT Release: शुक्रवार को ओटीटी पर नई फिल्मों-सीरीज का धमाका, रिलीज हुई 'सूबेदार' से 'जब खुली किताब तक', वीकेंड के लिए बेस्ट ऑप्शन
शुक्रवार को ओटीटी पर नई फिल्मों-सीरीज का धमाका, रिलीज हुई 'सूबेदार' से 'जब खुली किताब तक
इंडिया
'कर्नाटक में बच्चे इस्तेमाल नहीं करेंगे सोशल मीडिया', सिद्धरमैया सरकार का बड़ा फैसला
'कर्नाटक में बच्चे इस्तेमाल नहीं करेंगे सोशल मीडिया', सिद्धरमैया सरकार का बड़ा फैसला
जनरल नॉलेज
अमेरिका में किस धर्म के लोग सबसे ज्यादा पढ़े-लिखे, जानें किस पायदान पर आते हैं हिंदू-मुस्लिम?
अमेरिका में किस धर्म के लोग सबसे ज्यादा पढ़े-लिखे, जानें किस पायदान पर आते हैं हिंदू-मुस्लिम?
ट्रेंडिंग
सड़क पर बैठी गाय पर चढ़ा दी Breeza, वीडियो देख खौलने लगेगा आपका भी खून
सड़क पर बैठी गाय पर चढ़ा दी Breeza, वीडियो देख खौलने लगेगा आपका भी खून
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor का 'झक्कास' अंदाज, ये film भूल कर भी Miss मत करना
Subedaar Review: Anil Kapoor का 'झक्कास' अंदाज, ये film भूल कर भी Miss मत करना
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Embed widget