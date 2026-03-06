Video: रील नहीं मौत का खेल! चलती ट्रेन के गेट पर स्टंट कर रहा था युवक, पोल से टकराकर नीचे गिरा

Viral Video: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति चलती ट्रेन के खुले डिब्बे के गेट पर खड़े होकर रील शूट करने की कोशिश कर रहा था. वीडियो इंस्टाग्राम यूजर कृष्णाचंद निषाद द्वारा शेयर किया गया था. क्लिप में देखा जा सकता है कि युवक ट्रेन के बाहर झुककर नाटकीय शॉट लेने की कोशिश कर रहा था, जबकि उसका दोस्त डिब्बे के अंदर से मोबाइल फोन पर उसे रिकॉर्ड कर रहा था.

वीडियो में लड़का को ट्रेन के खुले दरवाजे के किनारे खड़े देखा जा सकता है, जिसका अधिकांश शरीर ट्रेन के बाहर झुका हुआ था. वह अपने शॉट के लिए पूरी तरह तैयार था और इसी दौरान उसने पटरियों की ओर एक नजर डाली, यह जांचने के लिए कि विपरीत दिशा से कोई ट्रेन तो नहीं आ रही. हालांकि पटरियों पर ध्यान केंद्रित करने के चक्कर में उसने रेलवे लाइन के किनारे लगे खंभों की श्रृंखला को नजरअंदाज कर दिया.

View this post on Instagram A post shared by Krishnachnad Nishad (@nishadji3207)

कुछ ही सेकंडों में हुआ हादसा?

कुछ ही सेकंडों में, जैसे ही युवक ने अपने शरीर को कोच से बाहर फैलाया, उसका सिर एक खंभे से जोर से टकरा गया. टक्कर इतनी अचानक और भीषण थी कि युवक तुरंत ट्रेन से गिर गया. वीडियो उसी क्षण समाप्त हो गया, जिससे दर्शकों के लिए अनिश्चितता बनी रही कि आगे उसे कितनी चोटें आईं या उसकी स्थिति कैसी है. हालांकि, टक्कर की तीव्रता देखकर ही कई लोगों को एहसास हो गया कि यह हादसा गंभीर था.

विशेषज्ञों और रेलवे अधिकारियों ने बार-बार चेतावनी दी है कि यात्रियों को ट्रेन के दरवाजों पर खड़े नहीं होना चाहिए, डिब्बों से बाहर झुकने का प्रयास नहीं करना चाहिए और चलती ट्रेन के दौरान वीडियो रिकॉर्ड करने का जोखिम नहीं लेना चाहिए. पटरियों के किनारे मौजूद खंभे, सिग्नल और बिजली के उपकरण बहुत नजदीक होते हैं, जिससे इस तरह की हरकतें घातक साबित हो सकती हैं.

लापरवाही और शौक़ के कारण हुआ हादसा

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने इसे देखकर चिंता और स्तब्धता व्यक्त की. कई लोगों ने टिप्पणी की कि यह युवक की लापरवाही और शौक़ के कारण हुआ हादसा था. कुछ ने यह भी कहा कि सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए जोखिम उठाना कतई सही नहीं है और ऐसी घटनाओं से सभी को सीख लेनी चाहिए.