Video: ट्रेन में छूट गया बच्चा, चढ़ने के दौरान दो बार फिसली महिला, कुचलने से बची, लेकिन नहीं मानी हार
Viral Video: आगरा कैंट स्टेशन का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला चलती ट्रेन पर चढ़ने के दौरान बार बार फिसलती और ट्रेन की चपेट में आने से बाल बाल बच जाती है. देखें वीडियो.
Viral Video: कभी-कभी कैमरे में ऐसे दृश्य कैद हो जाते हैं, जिन्हें देखकर यकीन करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन लगता है. ऐसा ही कुछ उत्तर प्रदेश के आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ. महज 25 सेकंड के इस वीडियो में एक मां का जज्बा और उसके साहस का दृश्य दिखता है. प्लेटफॉर्म छोड़ती हुई ट्रेन रफ्तार पकड़ चुकी थी और महिला ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश में बार-बार फिसलती रही और ट्रेन के नीचे आने से बाल बाल बच गई.
वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि महिला हाथ में थैला पकड़े, अपने बच्चे के लिए जोखिम उठाते हुए ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रही थी. हर बार वह फिसलकर प्लेटफॉर्म पर गिर जाती, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारती. उसकी लगातार कोशिश और आत्मविश्वास देखने लायक था. सामान बिखर रहा था, गिरने के बावजूद महिला ने धैर्य और जज्बा नहीं खोया.
कोशिश करने वालों की हार नहीं होती :))— Narendra Nath Mishra (@iamnarendranath) March 1, 2026
pic.twitter.com/fermuS4asb
कड़ी मेहनत और हिम्मत ने दिलाई सफलता
उसकी कोशिश इतनी लगातार थी कि देखने वालों को लगा कि शायद वह अब चढ़ ही नहीं पाएगी. मगर कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. महिला की हिम्मत और लगातार प्रयास आखिरकार रंग लाते हैं, और वह कई बार गिरने के बावजूद आखिरकार ट्रेन में सुरक्षित रूप से चढ़ जाती है. यह दृश्य देखने वालों के लिए बेहद रोमांचक और डरावना दोनों था. इस वीडियो को देखकर कई लोग दंग रह गए. कुछ ने महिला की बहादुरी और हौसले की तारीफ की, तो कुछ ने उसे ऐसी जोखिम भरी हरकत करने के लिए चेताया.
वीडियो में यह स्पष्ट रूप से दिखाया गया है कि महिला बार-बार गिरती है, लेकिन हर बार उठकर अपनी कोशिश जारी रखती है. कई लोग इस दृश्य को देखकर दंग रह गए. आखिरकार, लगातार कोशिश और धैर्य के बाद महिला सफल होती है और ट्रेन में चढ़ने में कामयाब हो जाती है. यह वीडियो एक बार फिर यह साबित करता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती.
कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती
वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यूजर्स ने अपनी प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर दिया. एक यूजर ने लिखा, “यह महिला वास्तव में बहादुर है, उसकी हिम्मत ने दिल जीत लिया.” एक अन्य यूजर ने कमेंट किया, “कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती.” कुछ लोगों ने चेतावनी दी कि ट्रेन जैसी खतरनाक परिस्थितियों में यह जोखिम भरा कदम था, जबकि कई अन्य यूजर्स ने महिला के साहस और लगातार प्रयास की सराहना की.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL