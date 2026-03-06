Viral Video: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें सड़क पर बैठी एक गाय के साथ कठोर व्यवहार दिखाई दे रहा है. वीडियो के मुताबिक एक गली में तीन गायें बैठी हैं. तभी अचानक एक कार आ जाती है. कार की हॉर्न सुनकर दो गायें उठकर सड़क के किनारे हो जाती हैं, लेकिन एक गाय नहीं हट पाती.

कार ड्राइवर को रास्ता नहीं मिलने पर उसने जिस तरह से गाय के साथ व्यवहार किया, वह लोगों को हैरान कर देने वाला है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि ड्राइवर अपनी कार सीधे उस गाय पर चढ़ा देता है और उसे अपनी गाड़ी के नीचे घसीटते हुए धीरे-धीरे आगे बढ़ता है. कुछ ही समय बाद गाय धीरे-धीरे रास्ते से हटती है, लेकिन इस पूरे दृश्य ने सोशल मीडिया पर लोगों में गहरा आक्रोश पैदा कर दिया है.

गाय को घसीटते हुए ले गया शख्स

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि गाय धीरे-धीरे रस्ते से हटती है, लेकिन पहले ड्राइवर ने उसे अपनी गाड़ी से घसीटा. यह घटना न केवल अमानवीय है बल्कि सड़क पर जानवरों की सुरक्षा के प्रति लोगों की लापरवाही को भी उजागर करती है.

सोशल मीडिया पर यूजर्स ने जताया गुस्सा

वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स ने अपनी नाराजगी जाहीर की. एक यूजर ने लिखा, “पैसे की इतनी गर्मी की अगर गाय बैठी थी और नहीं उठी, तो उस पर कार चढ़ा दी.” कई लोगों ने कहा कि यह व्यवहार न केवल अमानवीय है बल्कि कानून के खिलाफ भी है. लोग यह सवाल उठा रहे हैं कि क्या गाय को बचाने या रास्ता बनाने का कोई सुरक्षित तरीका नहीं था.

कई यूजर्स ने वीडियो शेयर करते हुए यह भी लिखा कि इस घटना को इतना वायरल किया जाना चाहिए कि जिम्मेदार ड्राइवर को पकड़कर सजा दी जा सके. वीडियो में दिखाई गई यह घटना न केवल इंसानियत पर सवाल खड़ा करती है बल्कि सड़क पर जानवरों की सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने की जरूरत भी बताती है.