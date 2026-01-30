मौत से सामना! घर में घुस गया भारी भरकम सांप, पत्नी-बेटी को बचाने के लिए काल से भिड़ गया शख्स

Viral Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति के घर में विशालकाय सांप घुस आया. इस सांप के जहर की शक्ति इतनी खतरनाक होती है कि यदि कोई शख्स इसका शिकार बन जाए तो उसका बचना मुश्किल हो जाएगा. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति अपनी पत्नी और बेटी को बचाने के लिए बार-बार सांप पर डंडे से वार कर रहा है. सांप भी लगातार उस व्यक्ति पर हमला करने की कोशिश कर रहा था.

वीडियो में एक औरत कैमरे से यह पूरा सीन रिकॉर्ड कर रही थी और जोर-जोर से चिल्ला रही थी. व्यक्ति ने साहस दिखाते हुए हाथ से सांप को पीछे से पकड़ कर बाहर जंगल की तरफ छोड़ दिया और डंडे से उसे नियंत्रित किया. यह दृश्य देखकर दर्शक डर और रोमांच दोनों का एहसास करते है.

A Man Steps In To Save His Wife And Daughter From a Huge Snake That Entered Their Home.: pic.twitter.com/rxWvw0jf7P — Somto Okonkwo (@General_Somto) January 29, 2026

सांप से कैसे किया मुकाबला

सांप से मुकाबला करने के लिए व्यक्ति ने अपने साहस और तात्कालिक समझ का इस्तेमाल किया. उसने डंडे से सांप को लगातार दूर करने की कोशिश की, फिर अपने हाथ से सावधानीपूर्वक उसे पकड़कर बाहर की ओर ले गया और जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया, ताकि किसी को कोई नुकसान न पहुंचे.

बहादुरी या मूर्खता?

इस वीडियो के वायरल होने के बाद यूजर्स की प्रतिक्रियाएं अलग-अलग थीं. एक यूजर ने लिखा, “हम्म… एक किंग कोबरा से मुकाबला करना बहादुरी से भी कहीं बढ़कर है.” एक दूसरे यूजर ने टिप्पणी की, “मुझे यह हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं हैं. गंभीर परिस्थितियों में पूरी एकाग्रता की जरूरत होती है. चीखने-चिल्लाने से कोई फायदा नहीं होता. अगर तुम खुद पर काबू नहीं रख सकतीं, तो वहाँ से चली जाओ.” एक अन्य यूजर ने लिखा, “ये बेवकूफ कौन है? सांप बाघ या शेर की तरह तेज़ शिकारी नहीं होते. वे शांति से हट सकते थे. पशु बचाव दल को बुलाकर ही सांप को पकड़वाकर जंगल में छोड़ा जाना चाहिए. इसे बहादुरी कहना मूर्खता के सिवा कुछ नहीं.”