हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: अम्मा का 'स्वैग'! फुटपाथ पर चढ़ाई स्कूटी, तो बहादुरी से रास्ता रोककर लड़के को सिखाया सबक

Video: अम्मा का 'स्वैग'! फुटपाथ पर चढ़ाई स्कूटी, तो बहादुरी से रास्ता रोककर लड़के को सिखाया सबक

Video: एक बुज़ुर्ग महिला का फुटपाथ पर स्कूटी चला रहे शख्स को रोकने और उसे सबक सिखाने का वीडियो वायरल हो रहा है. सोशल मीडिया यूजर्स अम्मा की हिम्मत की तारीफ कर रहे हैं. देखें वीडियो.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 13 Feb 2026 11:12 AM (IST)
Preferred Sources

Viral video: सोशल मीडिया पर सड़क हादसों और ट्रैफिक नियमों से जुड़े वीडियो आए दिन वायरल होते रहते हैं. कभी कोई तेज रफ्तार में स्टंट करता नजर आता है, तो कभी लापरवाही की वजह से दुर्घटना का शिकार हो जाता है. लेकिन हाल ही में एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसने लोगों का ध्यान अलग ही वजह से अपनी तरफ खींच रहा है. यह वीडियो नियम तोड़ने या स्टंट दिखाने का नहीं, बल्कि एक बुज़ुर्ग महिला की जागरूकता और बहादुरी का है. 

यह वायरल वीडियो कोझिकोड (केरल) का बताया जा रहा है. वीडियो में साफ-साफ दिखाई पड़ता है कि एक स्कूटी सवार फुटपाथ का इस्तेमाल कर आगे की ओर बढ़ रहा है. आमतौर पर लोग ऐसी स्थिति में चुप रहना ही बेहतर समझते हैं, लेकिन यहां एक बुज़ुर्ग महिला ने हिम्मत दिखाई और फुटपाथ जाने से रोक लिया. 

फुटपाथ पैदल चलने वालों के लिए होता है, लेकिन कई दोपहिया चालक ट्रैफिक से बचने के लिए उसका गलत इस्तेमाल भी करते हैं. यही गलती इस स्कूटी सवार  ने भी की थी, जिसे महिला ने सख्ती से समझाया. 

बार-बार समझाने पर भी नहीं माना 

वीडियो में साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है कि स्कूटी सवार को महिला बार-बार समझाने की कोशिश कर रही है और कह रही है कि फुटपाथ पर गाड़ी चलाना गलत है और इससे पैदल चलने वालों को खतरा हो सकता है. 

जब स्कूटी सवार बात मानने से इंकार करता है, तब मिहला अपने झोले से मोबाइल फोन निकालकर फोटो खींचने लगती है. फोटो खींचता देख स्कूटी सवार  फुटपाथ से निकलकर मेन रोड पर चला जाता है. 
 
सोशल मीडिया पर छाया वीडियो

यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर @umashankarsingh नाम के यूज़र द्वारा साझा किया गया है. अब तक इस वीडियो को 35.5 हजार से ज्यादा व्यूज़ मिल चुके हैं. लाइक, शेयर और कमेंट की बाढ़ सी आ गई है. 

लोग इस बुज़ुर्ग महिला की सराहना कर रहे हैं और उन्हें “रियल हीरो” बता रहे हैं. वहीं कुछ यूज़र्स तंज कसते हुए लिख रहे हैं कि अगर ऐसी घटना दिल्ली, यूपी या किसी उत्तरी राज्य में होती, तो स्कूटीी सवार महिला के ऊपर स्कूटीी चढ़ाता हुआ ही नज़र आता और वही वीडियो वायरल होता. 

Published at : 13 Feb 2026 11:12 AM (IST)
Tags :
Viral Videos Kozhikode Kerala News Trending Videos
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
बांग्लादेश में 'रहमान युग', भारत के लिए गुड न्यूज, पाकिस्तान परस्त जमात का सफाया
बांग्लादेश में 'रहमान युग', भारत के लिए गुड न्यूज, पाकिस्तान परस्त जमात का सफाया
दिल्ली NCR
दिल्ली के कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शुरू की जांच
दिल्ली के कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शुरू की जांच
विश्व
बांग्लादेशी टका पर भारी भारत का रुपया, पड़ोसी मुल्क में 1 लाख की कीमत उड़ा देगी होश
बांग्लादेशी टका पर भारी भारत का रुपया, पड़ोसी मुल्क में 1 लाख की कीमत उड़ा देगी होश
स्पोर्ट्स
IND vs PAK Head To Head: श्रीलंका में होगा भारत-पाक महामुकाबला, T20 वर्ल्ड कप में किसका पलड़ा भारी?
श्रीलंका में होगा भारत-पाक महामुकाबला, T20 वर्ल्ड कप में किसका पलड़ा भारी?
Advertisement

वीडियोज

Sansani: लैंबॉर्गिनी कांड का पिक्चर 'पोस्टमार्टम' !  | Crime
Board Exam 2026 : बोर्ड परीक्षा है या नकल का कम्पीटशन? परीक्षा के दौरान जमकर नकल | Viral Video
ABP Report: लैम्बॉर्गिनी वाला खेल, चट गिरफ्तारी पट बेल | Lucknow Lamborghini Crash | UP News
Maha Dangal With Chitra Tripath: कांग्रेसी सांसदों की 'फौज', किसने की गाली-गलौज? | Parliament
Lamborghini Crash: लैम्बॉर्गिनी कांड..आरोपी शिवम गिरफ्तार
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
बांग्लादेश में 'रहमान युग', भारत के लिए गुड न्यूज, पाकिस्तान परस्त जमात का सफाया
बांग्लादेश में 'रहमान युग', भारत के लिए गुड न्यूज, पाकिस्तान परस्त जमात का सफाया
दिल्ली NCR
दिल्ली के कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शुरू की जांच
दिल्ली के कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शुरू की जांच
विश्व
बांग्लादेशी टका पर भारी भारत का रुपया, पड़ोसी मुल्क में 1 लाख की कीमत उड़ा देगी होश
बांग्लादेशी टका पर भारी भारत का रुपया, पड़ोसी मुल्क में 1 लाख की कीमत उड़ा देगी होश
स्पोर्ट्स
IND vs PAK Head To Head: श्रीलंका में होगा भारत-पाक महामुकाबला, T20 वर्ल्ड कप में किसका पलड़ा भारी?
श्रीलंका में होगा भारत-पाक महामुकाबला, T20 वर्ल्ड कप में किसका पलड़ा भारी?
बॉलीवुड
रणवीर सिंह को धमकी मामले में बड़ा खुलासा, वॉइस नोट के जरिए मागे गए थे करोड़ो, ये नेटवर्क किया गया था इस्तेमाल
रणवीर सिंह को धमकी मामले में बड़ा खुलासा, वॉइस नोट के जरिए मागे गए थे करोड़ो
विश्व
भारत के खिलाफ जहर उगलने वाला बांग्लादेशी नेता मामूनुल हक चुनाव हारा, नहीं बचा पाया अपनी सीट
भारत के खिलाफ जहर उगलने वाला बांग्लादेशी नेता मामूनुल हक चुनाव हारा, नहीं बचा पाया अपनी सीट
जनरल नॉलेज
देश की सबसे अनोखी ट्रेन, जिसे रोकने के लिए लाल सिग्नल नहीं; बस काफी है हाथ का इशारा
देश की सबसे अनोखी ट्रेन, जिसे रोकने के लिए लाल सिग्नल नहीं; बस काफी है हाथ का इशारा
नौकरी
1 लाख डॉलर की H-1B फीस पर कंपनियों की नई चाल, बदला ये तरीका, विदेशी छात्रों की हुई बल्ले-बल्ले
1 लाख डॉलर की H-1B फीस पर कंपनियों की नई चाल, बदला ये तरीका, विदेशी छात्रों की हुई बल्ले-बल्ले
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
ENT LIVE
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
ENT LIVE
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
ENT LIVE
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
ENT LIVE
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
Embed widget