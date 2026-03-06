Viral Video: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हाथरस से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि हाथरस के फोरलेन हाइवे पर चल रही एक स्कॉर्पियो अचानक अपना रूट बदल देती है. एक सेकंड में वाहन सड़क पार करते हुए पटरी की ओर चली जाती है और उसी समय बाइक पर आ रहे मां-बेटे को रौंद देती है.

टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार मां-बेटे ऊंचे हवा में उछल गए. आसपास खड़े लोग और हाइवे पर गुजरते वाहन चालक इस भयावह हादसे को देखकर सकते ही रह गए. वीडियो देखकर हर कोई दहल गया और सोशल मीडिया पर यह घटना तेजी से वायरल हो गई.

#हाथरस में फोरलेन हाइवे पर चल रही स्कॉर्पियो ने अचानक रूट बदल दिया. एक सेकेन्ड में सड़क पार कर पटरी की ओर आयी. रॉग साइट से बाइक पर आ रहे मां-बेटे को रौंद डाला. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार ऊंचे हवा में उछल गये. pic.twitter.com/P3NNEYVPbX — Narendra Pratap (@hindipatrakar) March 5, 2026

कैसे हुआ हादसा?

सीसीटीवी फुटेज में यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि स्कॉर्पियो का अचानक रूट बदलना हादसे की मुख्य वजह थी. ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ड्राइवर गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाया और इसी कारण यह दर्दनाक हादसा हुआ. फुटेज में देखा जा सकता है कि सड़क पर कोई समय नहीं था, और टक्कर इतनी तेज़ थी कि दोनों बाइक सवार क्षण भर में हवा में उछल गए.

सड़क सुरक्षा और चेतावनी

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने अपनी प्रतिक्रियाएं दीं. एक यूजर ने लिखा कि “यह देख कर सच में दिल दहल गया. सड़क पर थोड़ी भी लापरवाही कितना बड़ा हादसा ला सकती है.” एक अन्य यूजर ने लिखा, "सड़क पर हमेशा सतर्क रहना चाहिए, कभी-कभी एक छोटा सा फैसला जानलेवा साबित हो सकता है." कई यूजर्स ने तेज गति और अचानक रूट बदलने की गलती पर नाराज़गी जताई और घटना देखकर कहा कि तेज़ गति और लापरवाही मिलकर जानलेवा साबित हो सकती है.