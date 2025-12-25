"भाई को इंडिया और इटली वाले मिलकर खोज रहे हैं" पनीर और मोमो सॉस के साथ शख्स ने बनाया भटूरा पिज्जा- वीडियो वायरल

इंडियन स्ट्रीट फूड एक बार फिर सोशल मीडिया पर लोगों को हैरान कर रहा है. कभी समोसा पिज्जा, कभी चाय मैगी और अब भटूरा पिज्जा. जी हां, दिल्ली की सड़कों से एक ऐसा जुगाड़ सामने आया है जिसे देखकर लोग अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रहे. राजधानी दिल्ली के GTB नगर मेट्रो स्टेशन के पास एक ठेले वाले ने पारंपरिक भटूरे को ऐसा रूप दे दिया कि वह देखने में बिल्कुल पिज्जा जैसा लगने लग रहा है. यूजर्स इसे सीधे सीधे पिज्जा और भटूरे की संयुक्त मौत करार दे रहे हैं.

शख्स ने भटूरे से बनाया पिज्जा

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक स्ट्रीट फूड वेंडर भटूरे को पिज्जा बेस की तरह इस्तेमाल कर रहा है. आमतौर पर भटूरा छोले के साथ खाया जाता है और उत्तर भारत के सबसे पसंदीदा खाने में गिना जाता है, लेकिन इस शख्स ने इसमें इटैलियन ट्विस्ट डाल दिया है. वीडियो में वेंडर सबसे पहले एक भटूरा लेता है और उस पर टमाटर की चटनी फैलाता है. इसके बाद वह उसमें प्याज, शिमला मिर्च, कॉर्न और पनीर डालता है.

चीज, सॉस मिलाया और बना डाला इंडियन इटली कॉम्बो

इतना ही नहीं, वेंडर भटूरे पर जमकर चीज कद्दूकस करता है, फिर उस पर ऑरेगैनो, चिली फ्लेक्स, तंदूरी सॉस और क्रीम चीज़ भी डाल देता है. कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि इसमें मोमो सॉस का भी इस्तेमाल किया गया है, जिससे देसी और विदेशी स्वाद पूरी तरह मिक्स हो जाता है. इसके बाद इस भटूरा पिज्जा को ओवन में डाल दिया जाता है और निकलकर आता है भटूरा पिज्जा.

यूजर्स बोले, भाई को भारत और इटली वाले मिलकर ढूंढ रहे हैं

वीडियो को oye.foodieee नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...छोले भी डाल देता भाई. एक और यूजर ने लिखा...भाई को इंडिया और इटली वाले मिलकर ढूंढ रहे हैं. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...पिज्जा और भटूरा दोनों को भाई ने मौत की नींद सुला दिया.

