आजकल सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए लोग कई तरीके अपनाते हैं. ऐसे में कई बार असली टैलेंट खुद-ब-खुद लोगों का ध्यान खींच लेता है. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें एक सब्जीवाला अपनी आवाज से लोगों को हैरान कर रहा है. दरसअल, वायरल हो रहे वीडियो में एक सब्जी वाला रामायण के लंकेश रावण जैसी आवाज में सब्जी बेचता हुआ नजर आता है. आमतौर पर जहां सब्जी वाले सादी आवाज में ग्राहकों को बुलाते हैं. वहीं इस शख्स ने सब्जी बेचने के लिए कुछ ऐसा अंदाज अपनाया जिसे लोग रुककर वीडियो देखने पर मजबूर हो गए.

लंकेश रावण की आवाज में सब्जी की पुकार

वायरल हो रहा यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @MyWishIsUs नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि सब्जीवाला रामायण के लंकेश रावण जैसी भारी-भरकम आवाज में सब्जी बेचता नजर आ रहा है. वह जोरदार अंदाज में बोलता है, ऐ नारी बाहर निकल सब्जी खत्म हो गई है. उसकी आवाज और डायलॉग सुनकर लोग चौंक जाते हैं. सड़क पर सब्जी बेचते हुए इस तरह की आवाज और अंदाज ने वीडियो को बिल्कुल अलग बना दिया. कई लोग इसे मजेदार बता रहे हैं तो कुछ को यह थोड़ा डरावना भी लग रहा है, लेकिन सभी मान रहे हैं कि बंदे का स्टाइल यूनिक है.

Marketing leval day by day 😂📈 pic.twitter.com/4JQDCz4ISM — Mehwish (@MyWishIsUs) December 24, 2025

वीडियो देख आए यूजर्स के मजेदार रिएक्शन

यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद वीडियो पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई है. इस वीडियो को देखकर एक यूजर ने लिखा, टैलेंटेड तो है भाई. वहीं दूसरे ने मजाक में कहा मुझे डर है कहीं सब्जी खरीदने आई आंटियों को किडनैप न कर ले. किसी ने लिखा भाई, मार्केटिंग लेवल तो टॉप पर चला गया. वहीं एक यूजर ने चुटकी लेते हुए कहा नारी रील बनाने में बिजी है, आप बाद में आना. कुछ लोग तो इसे पढ़ाई के लिए मोटिवेशनल आवाज तक बता रहे हैं. वहीं एक यूजर कमेंट करता है कि रावण के खानदान वाला सब्जी बेच रहा है. लास्ट में एक और यूजर कमेंट करता है प्रभु उसकी नाभि में बाण मारिए.

