शादी के बाद की रस्में और फर्स्ट नाइट के लम्हे हर कपल के लिए खास होते हैं, इन्हीं पलों से जुड़ा एक वीडियो फिलहाल सोशल मीडिया पर इन दिनों जमकर वायरल हो रहा है. वीडियो में एक नया नवेला दूल्हा अपनी दुल्हन का ऐसा स्वागत करता है, जिसे देखकर लोग भावुक भी हो रहे हैं और तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. दरअसल, वायरल हो रहे एक वीडियो में दिखाई देता है कि एक दूल्हा अपनी दुल्हन को गोद में उठाकर घर में वेलकम करता है. इसके बाद इंटरनेट पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो गया और लोग इसे परफेक्ट हसबैंड मोमेंट बता रहे हैं.

वीडियो में क्या है खास?

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर thatunscriptedduo नाम के अकाउंट से शेयर किए गए इस वीडियो में दिखाई देता है कि दुल्हन पहली बार ससुराल पहुंचती है. इसी दौरान पति उसे गोद में उठाकर सीधे सुहाग की सेज तक ले जाता है. इस वीडियो में देखा जा सकता है की दुल्हन शर्माती हुई नजर आती है, वहीं पति के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही है. यह नजार इतना प्यारा है कि देखने वालों के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है. वीडियो में दोनों के बीच का प्यार और अपनापन लोगों को काफी पसंद आ रहा है. वहीं इस वीडियो पर अब तक 200k से ज्यादा लाइक्स और कहीं व्यूज भी आ चुके हैं.

वीडियो देख यूजर्स ने दिए मजेदार और भावुक रिएक्शन

यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद यूजर्स भी वीडियो पर जमकर कमेंट कर रहे हैं. किसी ने इस वीडियो को देखकर कमेंट किया फर्स्ट नाइट है, इसलिए भाई इतना वेलकम कर रहा है. तो किसी ने कहा कि ऐसा हमसफर और ऐसा साथ किस्मत वालों को मिलता है. वहीं एक यूजर ने मजाक में लिखा न्यूली मैरिड कपल मुझसे दूर रहो, मुझे एंजायटी होती है. इसके अलावा कई लोग इस जोड़े को दुआएं देते नजर आ रहे हैं और गॉड ब्लेस यू कमेंट कर रहे हैं. इसके अलावा इस वीडियो को देखकर एक यूजर कमेंट करता है कि यह प्यार पाने के लिए किस्मत चाहिए, हर किसी को नहीं मिलता. वहीं वीडियो को देखकर एक और यूजर कमेंट करती है कि एक प्लेट ऐसा मोमेंट लगा दो भगवान जी.

