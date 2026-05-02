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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगवरमाला के बीच तूफान की एंट्री, रस्म के बीच उड़ गया स्टेज, दुल्हन ने यूं बचाई दूल्हे की जान, वीडियो वायरल

वरमाला के बीच तूफान की एंट्री, रस्म के बीच उड़ गया स्टेज, दुल्हन ने यूं बचाई दूल्हे की जान, वीडियो वायरल

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि जैसे ही हवा तेज होती है, स्टेज पर खड़े लोग संतुलन खोने लगते हैं . एक तरफ दूल्हा-दुल्हन खुद को संभालने की कोशिश करते हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sheikh inzemam ulhuq | Updated at : 02 May 2026 03:36 PM (IST)
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शादी का सीजन हो, डीजे बज रहा हो, बाराती नाच रहे हों और स्टेज पर दूल्हा-दुल्हन वरमाला के लिए तैयार हों. तभी अचानक मौसम अपना मूड बदल दे, तो समझो फिल्मी सीन रियल लाइफ में उतर आया . सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो छाया हुआ है जिसमें खुशी के इस पल के बीच ऐसा ट्विस्ट आता है कि हर कोई हंस भी रहा है और हैरान भी . वरमाला की रस्म चल रही थी, सबकी नजरें दूल्हा-दुल्हन पर थीं, लेकिन अगले ही पल जो हुआ, उसने पूरी शादी को “एक्शन सीन” में बदल दिया .

शादी में आया तूफानी ट्विस्ट

दरअसल वायरल हो रहे इस वीडियो में दूल्हा-दुल्हन स्टेज पर खड़े होकर एक-दूसरे को वरमाला पहनाने ही वाले होते हैं . तभी अचानक तेज आंधी-तूफान चलने लगता है . पहले तो लोगों को लगता है कि हल्की हवा है, लेकिन कुछ ही सेकंड में मामला इतना बिगड़ जाता है कि पूरा स्टेज ही हिलने लगता है . देखते ही देखते वो स्टेज उड़ जाता है और अफरा-तफरी मच जाती है.

 
 
 
 
 
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वीडियो में क्या दिख रहा है

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि जैसे ही हवा तेज होती है, स्टेज पर खड़े लोग संतुलन खोने लगते हैं . एक तरफ दूल्हा-दुल्हन खुद को संभालने की कोशिश करते हैं, तो दूसरी तरफ आसपास खड़े लोग उन्हें बचाने के लिए दौड़ पड़ते हैं . कैमरा पकड़े कैमरामैन भी अपनी जान बचाने के लिए भागते नजर आते हैं . पूरा सीन ऐसा लग रहा है मानो शादी नहीं, कोई स्टंट शो चल रहा हो . इस अचानक हुए “तूफानी अटैक” ने शादी को यादगार तो बना दिया, लेकिन अंदाज बिल्कुल हटके था.

यह भी पढ़ें: Viral Video: स्पीड ब्रेकर पर दीदी की हाई जंप... स्कूटी सवार लड़की हवा में उछली, फिर... देखें वायरल वीडियो

सोशल मीडिया पर रिएक्शन

इस वीडियो पर लोग जमकर मजेदार कमेंट कर रहे हैं . कोई लिख रहा है “शादी में DJ नहीं, सीधे तूफान एंट्री मार गया” तो कोई कह रहा है “ये तो प्रकृति का वरमाला में सरप्राइज था” . कुछ यूजर्स ने मजाक में लिखा “भाई शादी नहीं, एडवेंचर स्पोर्ट्स हो रहा था” . कुल मिलाकर ये वीडियो लोगों को हंसने का जबरदस्त मौका दे रहा है और इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है.

यह भी पढ़ें: सांप को पकड़ने आया शख्स करने लगा खिलवाड़, नागराज की एक फुंकार ने ले ली जान; मौत का लाइव वीडियो

Published at : 02 May 2026 03:36 PM (IST)
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