शादी-ब्याह का सीजन हो और बारात में डांस न हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है . लेकिन कभी-कभी कोई एक शख्स ऐसा होता है जो पूरी महफिल की जान बन जाता है और हर किसी की नजर उसी पर टिक जाती है . इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला अपने देवर की शादी में ऐसा तगड़ा डांस करती नजर आ रही है कि पूरी बारात झूम उठती है . “लो चली मैं अपने देवर की बारात लेके” गाने पर भाभी का जो अंदाज देखने को मिला, उसने इंटरनेट पर गर्दा उड़ा दिया है . आत्मविश्वास, एक्सप्रेशन और एनर्जी का ऐसा कॉम्बिनेशन देखने को मिला कि लोग बस देखते ही रह गए .

बारात में भाभी का तगड़ा जलवा

दरअसल वायरल हो रहे इस वीडियो में एक महिला अपने देवर की शादी में खुलकर डांस करती नजर आ रही है . जैसे ही गाना बजता है, भाभी अपने स्टेप्स से पूरी बारात का माहौल बदल देती हैं . आसपास खड़े लोग भी उनके साथ झूमने लगते हैं और माहौल पूरी तरह से रंगीन और खुशियों से भर जाता है . शादी की इस खुशी में भाभी का डांस एक अलग ही जान डाल देता है.

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वीडियो में क्या है खास

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि महिला पूरे आत्मविश्वास के साथ डांस कर रही है . उनके चेहरे के एक्सप्रेशन, हाथों के मूव्स और एनर्जी इतनी शानदार है कि हर कोई उनका फैन बन जाता है . पीछे खड़े बाराती भी तालियां बजाते और झूमते नजर आ रहे हैं . ऐसा लग रहा है मानो पूरी बारात का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ वही बन गई हों . यही वजह है कि ये वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे बार-बार देख रहे हैं.

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यूजर्स ने दिए मजेदार रिएक्शन

इस वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स जमकर रिएक्शन दे रहे हैं . कोई कह रहा है “नसीब वालों को ऐसी भाभी मिलती है” तो कोई लिख रहा है “भाई ये तो बारात की जान बन गई” . कई यूजर्स ने इस डांस को शादी का सबसे यादगार पल बताया है . कुल मिलाकर ये वीडियो लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला रहा है और यही वजह है कि ये इंटरनेट पर छाया हुआ है.

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