हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#PollofPollsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगViral Video: हरिद्वार के गंगा घाट पर कुत्ते को नहलाने पहुंची महिला, हुआ भारी विरोध; वीडियो देख यूजर्स भी भड़के

Viral Video: हरिद्वार के गंगा घाट पर कुत्ते को नहलाने पहुंची महिला, हुआ भारी विरोध; वीडियो देख यूजर्स भी भड़के

Viral Video : हरिद्वार के एक गंगा घाट पर एक महिला अपने परिवार के साथ पहुंची थी. उसके साथ उसका पालतू कुत्ता भी था. महिला ने वहीं घाट पर कुत्ते को गंगा में नहलाना शुरू कर दिया.  

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 02 May 2026 11:27 AM (IST)
Preferred Sources

Viral Video: उत्तराखंड के पवित्र शहर हरिद्वार में गंगा नदी को आस्था और श्रद्धा का प्रतीक माना जाता है. यहां हर दिन हजारों श्रद्धालु स्नान करने और पूजा-अर्चना के लिए आते हैं. ऐसे धार्मिक स्थल पर लोग कुछ नियमों और परंपराओं का पालन करते हैं, जिससे जगह की पवित्रता बनी रहे, लेकिन हाल ही में एक ऐसी घटना सामने आई, जिसने लोगों को हैरान कर दिया है और सोशल मीडिया पर भी बहस छेड़ दी.

क्या है पूरा मामला?

वीडियो के अनुसार,  हरिद्वार के एक गंगा घाट पर एक महिला अपने परिवार के साथ पहुंची थी. उसके साथ उसका पालतू कुत्ता भी था. महिला ने वहीं घाट पर कुत्ते को गंगा में नहलाना शुरू कर दिया. घाट पर मौजूद लोगों ने जब यह देखा तो उन्होंने तुरंत इसका विरोध किया. उनका कहना था कि गंगा नदी पर इंसान नहाएंगे या अब ये जानवर नहाएंगे. 

वायरल वीडियो में क्या है?

वायरल वीडियो में शुरुआत में महिला ने लोगों की बात को नजरअंदाज किया, लेकिन जब विरोध बढ़ने लगा तो माहौल गरमा गया. घाट पर मौजूद कुछ पुजारियों और श्रद्धालुओं ने महिला को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह उल्टा उनसे बहस करने लगी. महिला ने विरोध कर रहे लोगों को काफी कुछ सुनाया और नाराजगी जाहिर की, इससे वहां का माहौल और ज्यादा तनावपूर्ण हो गया. जब बहस ज्यादा बढ़ने लगी तो महिला के साथ आए परिवार के लोगों ने बीच-बचाव किया. उन्होंने महिला को शांत कराया और वहां से जाने के लिए कहा, इसके बाद महिला अपने कुत्ते के साथ वहां से चली गई और मामला शांत हुआ. 

यह भी पढ़ें -Viral Video : गले में पड़ने वाली थी वरमाला, दुल्हन ने स्टेज से लगाई छलांग और... देखें वायरल वीडियो

सोशल मीडिया पर लोगों के रिएक्शन

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने अपनी-अपनी राय दी. कुछ लोगों ने इस घटना को गलत बताया और कहा कि धार्मिक जगहों की पवित्रता बनाए रखना बहुत जरूरी है. उनका मानना है कि ऐसे स्थानों पर नियमों का पालन करना चाहिए. वहीं, कुछ लोगों ने प्रशासन से मांग की कि इस तरह के मामलों में सख्त कदम उठाए जाएं, जिससे आगे कोई ऐसा काम न करे. दूसरी तरफ, कई डॉग लवर्स ने महिला का साथ दिया. उनका कहना था कि कुत्ते भी जीवित प्राणी हैं, उन्हें नहलाने से कोई नुकसान नहीं होता है. कुछ लोगों ने यह भी कहा कि जानवर तो खुद भी नदी में आ जाते हैं, इसलिए इसका विरोध करना ठीक नहीं है.

यह भी पढ़ें - Viral Video: एक पल चैन न आवे... गाने पर नाच रही थी लड़की तभी आया हार्ट अटैक, देखें मौत का Live Video

Published at : 02 May 2026 11:27 AM (IST)
Tags :
Ganga River Haridwar TRENDING VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
Viral Video: हरिद्वार के गंगा घाट पर कुत्ते को नहलाने पहुंची महिला, हुआ भारी विरोध; वीडियो देख यूजर्स भी भड़के
हरिद्वार के गंगा घाट पर कुत्ते को नहलाने पहुंची महिला, हुआ भारी विरोध; वीडियो देख यूजर्स भी भड़के
ट्रेंडिंग
Brother Sister Love Video: छोटे पल, बड़ी खुशियां: नई साइकिल पर भाई ने बहन के कुमकुम वाले कदम सजाए, वीडियो वायरल
छोटे पल, बड़ी खुशियां: नई साइकिल पर भाई ने बहन के कुमकुम वाले कदम सजाए, वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
Viral Video: स्पीड ब्रेकर पर दीदी की हाई जंप... स्कूटी सवार लड़की हवा में उछली, फिर... देखें वायरल वीडियो
स्पीड ब्रेकर पर दीदी की हाई जंप... स्कूटी सवार लड़की हवा में उछली, फिर... देखें वायरल वीडियो
ट्रेंडिंग
Viral Post: 36 लाख सालाना कमाई, फिर भी बच्चे नहीं, गुरुग्राम कपल ने चुनी DINK लाइफस्टाइल, वायरल हुआ ट्रेंड
36 लाख सालाना कमाई, फिर भी बच्चे नहीं, गुरुग्राम कपल ने चुनी DINK लाइफस्टाइल, वायरल हुआ ट्रेंड
Advertisement

वीडियोज

Sansani: जबलपुर हादसा में क्या सिस्टम की लापरवाही जिम्मेदार? | Jabalpur Bargi Dam | MP News
Jabalpur Bargi Dam Cruise Incident: बरगी डैम में बड़ा हादसा.. जिम्मेदार कौन? | MP News
Chitra Tripathi: TMC vs BJP, किसका होगा बंगाल? | Bengal Elections | EVM | Mamata
Pratima Mishra: EVM पर मिडनाइट की 'स्ट्रॉन्ग' फाइट! | Bengal Election 2026 | TMC | Mamata | BJP
Iran- US War: ट्रंप की चाल से ईरान में सियासी तूफान | Iran US War | Hormuz | Trump | Mojtaba
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Donald Trump: वेनेजुएला-ईरान के बाद ट्रंप का टारगेट होगा ये देश ! कहा- 'एयरक्राफ्ट कैरियर भेजूंगा, वो सरेंडर कर देंगे'
वेनेजुएला-ईरान के बाद ट्रंप का टारगेट होगा ये देश ! कहा- 'एयरक्राफ्ट कैरियर भेजूंगा, वो सरेंडर कर देंगे'
बिहार
बिहार: '...हम चुनाव हार रहे', जीतन राम मांझी ने ममता बनर्जी को बताया तेज तर्रार लीडर
बिहार: '...हम चुनाव हार रहे', जीतन राम मांझी ने ममता बनर्जी को बताया तेज तर्रार लीडर
आईपीएल 2026
वो सिर्फ 15 साल का है..., वैभव सूर्यवंशी के विकेट पर अग्रेसिव सेलिब्रेशन करना पड़ा महंगा, जैमीसन की हो रही है आलोचना
वो सिर्फ 15 साल का है..., वैभव सूर्यवंशी के विकेट पर अग्रेसिव सेलिब्रेशन करना पड़ा महंगा, जैमीसन की हो रही है आलोचना
इंडिया
ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट पर राहुल गांधी ने उठाए थे सवाल, अब केंद्र सरकार ने दिया ये जवाब, जानें क्या कहा?
ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट पर राहुल गांधी ने उठाए थे सवाल, अब केंद्र सरकार ने दिया ये जवाब, जानें क्या कहा?
बॉलीवुड
EK Din BO Day 1:'राजा शिवाजी' के आगे पहले ही दिन पिटी साई-जुनैद की ‘एक दिन’, ओपनिंग डे पर लाखों में सिमटी कमाई
पहले ही दिन पिटी साई-जुनैद की ‘एक दिन’, ओपनिंग डे पर लाखों में सिमटी कमाई
विश्व
Trump Tariff: डोनाल्ड ट्रंप ने कार-ट्रक के इंपोर्ट पर लगाया 25% टैरिफ तो भड़का यूरोप, EU बोला- हम अपने हितों की रक्षा...
ट्रंप ने कार-ट्रक के इंपोर्ट पर लगाया 25% टैरिफ तो भड़का यूरोप, EU बोला- हम अपने हितों की रक्षा...
बिजनेस
क्यों हर UPI यूजर के पास होना चाहिए एक अलग बैंक अकाउंट? ये हैं बड़े फायदे, ठगी से बचेंगे
क्यों हर UPI यूजर के पास होना चाहिए एक अलग बैंक अकाउंट? ये हैं बड़े फायदे, ठगी से बचेंगे
लाइफस्टाइल
एक रसोई में बनता है गुजरात के इस गांव का खाना, जानें इससे कैसे खत्म हो रहा अकेलापन?
एक रसोई में बनता है गुजरात के इस गांव का खाना, जानें इससे कैसे खत्म हो रहा अकेलापन?
ENT LIVE
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
ENT LIVE
Sapne Vs Everyone 2 Review: Ambrish Verma की दमदार Performance ने जीता दिल
Sapne Vs Everyone 2 Review: Ambrish Verma की दमदार Performance ने जीता दिल
ENT LIVE
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
ENT LIVE
Ek Din Movie Review: Sai PallavI और Junaid Khan की शानदार की एक्टिंग, पर लॉजिक और डेप्थ की कमी
Ek Din Movie Review: Sai PallavI और Junaid Khan की शानदार की एक्टिंग, पर लॉजिक और डेप्थ की कमी
ENT LIVE
If Wishes Could Kill Review: मिस्ट्री और हॉरर का परफेक्ट मिक्स है ये Netflix सीरीज
If Wishes Could Kill Review: मिस्ट्री और हॉरर का परफेक्ट मिक्स है ये Netflix सीरीज
Embed widget