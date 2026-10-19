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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगViral Video: वड़ा पाव गर्ल का गजब अंदाज, चनिया चौली में बरसाया कहर

Viral Video: वड़ा पाव गर्ल का गजब अंदाज, चनिया चौली में बरसाया कहर

दरअसल, सोशल मीडिया पर वड़ा पाव गर्ल उर्फ चंद्रिका दीक्षित का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें चंद्रिका दीक्षित पीले रंग के चनिया चौली में काफी खूबसूरत दिखाई दे रही हैं.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 19 Oct 2026 04:03 PM (IST)
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वड़ा पाव गर्ल को आजतक आपने अपनी दुकान पर वड़ा पाव बनाते और सर्व करते देखा होगा. बालों पर रिबन और व्यस्त हाथ और ग्राहकों से होती खट्टी मीठी बहस. लेकिन इस बार वड़ा पाव गर्ल उर्फ चंद्रिका दीक्षित का एक अलग ही अंदाज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें चंद्रिका दीक्षित नवरात्रि में डांडिया खेलने की तैयारी करती दिखाई दे रही है. इस दौरान चंद्रिका दीक्षित ने चनिया चौली पहना हुआ है और वह बेहद खूबसूरत दिखाई दे रही हैं.

चनिया चौली पहन वड़ा पाव गर्ल ने ढाया कहर

दरअसल, सोशल मीडिया पर वड़ा पाव गर्ल उर्फ चंद्रिका दीक्षित का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें चंद्रिका दीक्षित पीले रंग के चनिया चौली में काफी खूबसूरत दिखाई दे रही हैं. इतना ही नहीं, वह इस खूबसूरत आउटफिट में अलग अलग पोज देते हुए रील भी बना रही है. उनका यह अंदाज इतना प्यारा है कि लोग उनकी और उनकी खूबसूरती की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. वड़ा पाव गर्ल का यह अंदाज उनके खूबसूरत चेहरे पर चार चांद लगा रहा है.

 
 
 
 
 
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वड़ा पाव गर्ल का अंदाज हो गया वायरल

चंद्रिका दीक्षित यूं तो दिल्ली में वड़ा पाव बेचती हैं लेकिन जब स्टाइल और लुक्स की बात आती है तो उनके आस पास भी कोई नहीं टिकता. अपने इन दोनों लुक्स को वे बेहतरीन तरीके से मेंटेन रखती हैं और सोशल मीडिया पर आए दिन रील शेयर करती रहती हैं. कभी अपने बच्चे के साथ तो कभी अपने पति के साथ. अब यह वीडियो भी उनका सोशल मीडिया पर काफी वायरल है जिसे लेकर यूजर्स उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं.

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यूजर्स ने जमकर की तारीफ

वीडियो को  chandrika.dixit नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...ओह...आप कितनी खूबसूरत हो. एक और यूजर ने लिखा...क्या बात है ब्यूटीफुल, आपने तो कहर ढा दिया. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...आप इस ड्रेस में और भी ज्यादा खूबसूरत दिख रही हो, खुश रहो.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 19 Oct 2026 04:03 PM (IST)
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