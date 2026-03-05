भारतीय क्रिकेट के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर अपनी जिंदगी की नई पारी शुरू करने जा रहे हैं. दरअसल अर्जुन तेंदुलकर की शादी सानिया चंडोक से होने जा रही है. ऐसे में अर्जुन और सानिया की शादी के फंक्शन की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं. लेकिन उनकी शादी के फंक्शन का सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है. जिसमें भारतीय क्रिकेटर अर्जुन तेंदुलकर शादी के एक फंक्शन में नजर आ रहे हैं, लेकिन इस वीडियो में लोगों का ध्यान शादी की रस्मों से ज्यादा उनके चेहरे के एक्सप्रेशन ने खींच लिया. दरअसल वायरल हो रहे वीडियो में अर्जुन तेंदुलकर काफी गंभीर अंदाज में दिखाई दे रहे हैं. जिसके बाद उनका चेहरा देखकर सोशल मीडिया यूजर्स भी कंफ्यूज हो गए और मजे लेने लग गए.

शादी में अर्जुन तेंदुलकर का दिखा गंभीर चेहरा



सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @rohann__45 नाम के अकाउंट से शेयर किए गए वीडियो में दिखाई देता है कि अर्जुन तेंदुलकर अपनी शादी के एक फंक्शन में स्टेज पर खड़े दिखाई देते हैं. आसपास मेहमान, कैमरा और शादी का माहौल दिख रहा है. वहीं उनके इस फंक्शन में उनके साथ खड़ी एक सिंगर गाना गा रही हैं. लेकिन वायरल वीडियो में दिखाई दे रहा है कि अर्जुन तेंदुलकर के चेहरे पर ज्यादा मुस्कान या उत्साह नजर नहीं आ रहा है. जहां आमतौर पर दूल्हे की तस्वीरों में खुशी और मुस्कुराहट देखने को मिलती है, वहीं अर्जुन का शांत और गंभीर चेहरा सोशल मीडिया यूजर्स के लिए चर्चा का विषय बन गया है. इसके बाद इस वीडियो ने इंटरनेट पर मीम्स और मजेदार कमेंट्स की बाढ़ ला दी है.

Arjun Tendulkar is next-level introvert.😄



Bro at least smile a little, it’s your own wedding. 😂 pic.twitter.com/gXr68lUYV1 — Rohan💫 (@rohann__45) March 5, 2026





सोशल मीडिया पर आए मजेदार कमेंट्स

अर्जुन तेंदुलकर के वायरल हो रहे इस वीडियो पर यूजर्स ने अपने अलग-अलग रिएक्शन दिए. वीडियो को देखकर एक यूजर कमेंट करता है, लगता है अर्जुन तेंदुलकर उसकी ही शादी से खुश नहीं है. वहीं दूसरा यूजर इस पर तंज कसते हुए रिप्लाई करता है लव मैरिज है भाई, इंट्रोवर्ट हैं वह इसलिए इतना गंभीर दिख रहा है. इसके अलावा एक और यूजर कमेंट करता है क्या आपने कभी किसी दूल्हे को अपनी शादी में खुश देखा है, यह उनकी जिंदगी का सबसे दुखद दिन होता है. इसके अलावा एक और यूजर कमेंट करता है इंट्रोवर्ट लोगों की लाइफ बहुत हार्ड है यार.

एक और यूजर कमेंट करता है अर्जुन तेंदुलकर बी लाइक- भाई जल्दी रस्में खत्म करो, इतना पब्लिक इंटरेक्शन मेरे कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है तो वहीं एक यूजर ने अर्जुन तेंदुलकर को आर्यन खान से जोड़ते हुए कमेंट किया भाई आर्यन खान जैसी ही एनर्जी देता है शांत चेहरा और जीरो एक्सप्रेशन. एक और यूजर ऐसा ही कमेंट करता है आर्यन खान और अर्जुन तेंदुलकर को उनके पापा बेल्ट से मारते थे क्या जो इतना सीरियस रहते हैं. वही लास्ट में एक यूजर कमेंट करता है लगता है भाई की फील्डिंग सेट हो चुकी है.

