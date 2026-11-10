IND-NZ में कितने बजे तक शुरू हो सकता है 20-20 ओवर का मैच? कट-ऑफ टाइम आया सामने

भारत और न्यूजीलैंड का तीसरा वनडे मैच बारिश के कारण सही समय पर शुरू नहीं हो पाया. एक ODI मैच में परिणाम के लिए 20-20 ओवर का खेल होना जरूरी है. भारत के समय अनुसार तीसरे वनडे मैच में कट-ऑफ टाइम दोपहर 12 बजकर 32 मिनट रखा गया है. अगर इस समय तक खेल शुरू नहीं हो पाता है तो मुकाबले को रद्द घोषित कर दिया जाएगा.

मैच का टॉस भारतीय समयानुसार करीब सवा 9 बजे हुआ था, जहां टीम इंडिया ने पहले गेंदबाजी करने का निर्णय किया था. 9 बजकर 30 मिनट पर खेल शुरू होने वाला था, लेकिन टॉस के तुरंत बाद दोबारा बारिश आ गई. उसके बाद खेल शुरू नहीं हो सका है.

मुकाबला भारतीय समयानुसार सुबह 7 बजकर 30 मिनट पर शुरू होने वाला था. जब 9 बजकर 2 मिनट पर टॉस हुआ, तब तक मैच के नियम बदले जा चुके थे. मैच 40-40 ओवर का कर दिया गया था, जबकि पहले और तीसरे पावरप्ले में ओवरों की संख्या घटाकर 10 से 8 कर दी गई थी. वहीं एक गेंदबाज अधिकतम 8 ओवर ही फेंक सकता था. टी20 में परिणाम के लिए जैसे 5-5 ओवर का खेल होना जरूरी है, वैसे ही वनडे में 20-20 ओवर का खेल होना आवश्यक होता है.

टीम इंडिया सीरीज में 2-0 से आगे

भारतीय टीम सीरीज में 2-0 से आगे चल रही है. पिछले दोनों मैचों में भी बारिश ने दखल दिया था. पहला मैच टीम इंडिया ने 5 विकेट से जीता, जबकि दूसरे मैच में भारत को DLS पद्धति से 4 रन से जीत मिली थी.