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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND-NZ में कितने बजे तक शुरू हो सकता है 20-20 ओवर का मैच? कट-ऑफ टाइम आया सामने

IND-NZ में कितने बजे तक शुरू हो सकता है 20-20 ओवर का मैच? कट-ऑफ टाइम आया सामने

IND vs NZ 3rd ODI 20-20 Over Match: भारत और न्यूजीलैंड तीसरे वनडे में 20-20 ओवर के मैच का कट-ऑफ टाइम सामने आ गया है. बारिश के कारण खेल समय पर शुरू नहीं हो पाया.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 10 Nov 2026 11:27 AM (IST)
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भारत और न्यूजीलैंड का तीसरा वनडे मैच बारिश के कारण सही समय पर शुरू नहीं हो पाया. एक ODI मैच में परिणाम के लिए 20-20 ओवर का खेल होना जरूरी है. भारत के समय अनुसार तीसरे वनडे मैच में कट-ऑफ टाइम दोपहर 12 बजकर 32 मिनट रखा गया है. अगर इस समय तक खेल शुरू नहीं हो पाता है तो मुकाबले को रद्द घोषित कर दिया जाएगा.

मैच का टॉस भारतीय समयानुसार करीब सवा 9 बजे हुआ था, जहां टीम इंडिया ने पहले गेंदबाजी करने का निर्णय किया था. 9 बजकर 30 मिनट पर खेल शुरू होने वाला था, लेकिन टॉस के तुरंत बाद दोबारा बारिश आ गई. उसके बाद खेल शुरू नहीं हो सका है.

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मुकाबला भारतीय समयानुसार सुबह 7 बजकर 30 मिनट पर शुरू होने वाला था. जब 9 बजकर 2 मिनट पर टॉस हुआ, तब तक मैच के नियम बदले जा चुके थे. मैच 40-40 ओवर का कर दिया गया था, जबकि पहले और तीसरे पावरप्ले में ओवरों की संख्या घटाकर 10 से 8 कर दी गई थी. वहीं एक गेंदबाज अधिकतम 8 ओवर ही फेंक सकता था. टी20 में परिणाम के लिए जैसे 5-5 ओवर का खेल होना जरूरी है, वैसे ही वनडे में 20-20 ओवर का खेल होना आवश्यक होता है.

टीम इंडिया सीरीज में 2-0 से आगे

भारतीय टीम सीरीज में 2-0 से आगे चल रही है. पिछले दोनों मैचों में भी बारिश ने दखल दिया था. पहला मैच टीम इंडिया ने 5 विकेट से जीता, जबकि दूसरे मैच में भारत को DLS पद्धति से 4 रन से जीत मिली थी. 

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 8 साल पुराना है.
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Published at : 10 Nov 2026 11:10 AM (IST)
Tags :
INDIA VS NEW ZEALAND IND VS NZ
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