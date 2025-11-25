Video: इसे कहते हैं मौत को छूकर वापस आना! बस से कुचलने से बाल-बाल बचा साइकिल सवार, वीडियो वायरल

Uttar Pradesh Accident Viral Video: उत्तर प्रदेश के इटावा जिले से एक हैरान कर देने वाली घटना का वीडियो सामने आया है, जिसमें एक तेज रफ्तार बेकाबू प्राइवेट बस मदर डेयरी से टकरा गई. जिसके चलते कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. ये घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

चंद सेकंड पहले पीछे हो गया साइकिल सवार

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक स्कूटी सवार और साइकिल सवार खड़े नजर आ रहे हैं, तभी अचानक से पीछे से एक सफेद रंग की प्राइवेट बस तेजी से मुड़ती हुई आती है. वीडियो में साफ देख सकते हैं कि बस का बैलेंस बिगड़ हुआ नजर आ रहा है और साथ ही बस की स्पीड भी काफी तेज दिखाई दे रही है. बस साइकिल सवार के बिल्कुल पास पहुंचती है, लेकिन जैसे ही साइकिल सवार बस से टकराने ही वाला होता है. वह अपनी साइकिल लेकर साइड हो जाता है, जिसके चलते साइकिल सवार चंद सेकंड के चलते बस की चपेट में आने से बच जाता है और बस सीधा दीवार से टकरा जाती है.

🚨Etawah district, Uttar Pradesh, a private bus lost control and collided with a Mother Dairy wall. Two security guards and 33 passengers were injured. The cyclist said, "This is what you call maut ko chu kar wapas aana." pic.twitter.com/pQHNPABUBY — Deadly Kalesh (@Deadlykalesh) November 24, 2025

बस में बैठे 33 यात्री हुए घायल

हादसा इतना खतरनाक था कि मौके पर धूल का गुबार उड़ता हुआ नजर आता है. जानकारी के मुताबिक, हादसे में दो सिक्योरिटी गार्ड और 33 बस में बैठे यात्री घायल हो गए है. हालांकि, अभी यह साफ नहीं हुआ है कि इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई या नहीं.

हादसे का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसे देखने के बाद हर किसी के होश उड़ गए है. लोगों ने कहा कि साइकिल सवार की किस्मत अच्छी थी तो वहीं कुछ लोगों ने कहा कि हादसा काफी भयानक था. वहीं कुछ लोगों ने यात्रियों के सही होने की दुआ की.