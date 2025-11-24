Video: शादी वाले दिन हुआ दुल्हन का एक्सीडेंट, शख्स ने अस्पताल में भरा सिंदूर, पहनाया मंगलसूत्र
Kerala Viral Video: केरल के अलप्पुझा जिले की रहने वाली स्कूल टीचर अवनी का शादी वाले दिन ही एक्सीडेंट हो गया, जिसके बाद उनके मंगेतर शेरोन वीएम ने उनसे अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में ही शादी कर ली.
Kerala Couple Wedding in Hospital: शादी का दिन हर लड़की के लिए एक सपना होता है, लेकिन कहते हैं न कि जिंदगी का कुछ पता नहीं होता कब, क्या हो जाए. सोचिए शादी के दिन एक लड़की मेकअप कराने जा रही हो. वह गाड़ी में बैठी हो, खुश हो, अपने मन में कई सपने बुन रही हो, लेकिन तभी अचानक कुछ ऐसा हो जाए कि उसकी आंखें सीधा अस्पताल में खुले. कुछ ऐसा ही हैरान कर देने वाला मामला केरल के अलप्पुझा जिले की रहने वाली स्कूल टीचर के साथ हुआ. शादी के दिन ही उनका कार से एक्सीडेंट हो गया, लेकिन इसके बावजूद भी दोनों परिवारों ने हार नहीं मानी और उसी दिन शादी करवाई.
अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड को बनाया शादी का मंडप
बता दें कि अलप्पुझा जिले की रहने वाली स्कूल टीचर, जिनकी पहचान अवनी के रूप में हुई है. वह अपनी शादी वाले दिन मेकअप करवाने जा रही होती हैं और इसी दौरान उनकी कार का बैलेंस बिगड़ जाता है, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया. अवनी को काफी चोटें आई थी, लेकिन उसके बावजूद भी उनके मंगेतर, जिनकी पहचान इंजीनियरिंग प्रोफेसर शेरोन वीएम के रूप में हुई है.
उन्होंने अवनी से अस्पताल में ही शादी करने का फैसला किया. दोनों ने अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड को ही शादी का मंडप बना लिया और जिस मुहूर्त पर उनकी शादी होनी थी ,उसी मुहूर्त समय पर ही शेरोन वीएम ने अवनी को अपनी दुल्हन बनाया. अस्पताल के अधिकारियों ने भी स्थिति को समझते हुए शादी की अनुमति दे दी.
यूजर्स ने विवाह मूवी का सीन बताया
इस भावुक कर देने वाले वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों के रिएक्शन सामने आने लगे. कुछ लोगों ने इस दृश्य को शाहिद कपूर और अमृता राव की फिल्म विवाह से जोड़ा तो वहीं कुछ ने कहा कि सच्चा प्यार कभी भी किसी भी स्थिति में साथ नहीं छोड़ता.
कुछ ने कहा कि आजकल ऐसे लोग कहा देखने को मिलते हैं. एक यूजर ने लिखा इस वीडियो को देखकर भावुक हो गया. वहीं कुछ ने कहा कि ठीक होने के बाद भी शादी हो सकती थी. इस तरह के मिले-जुले रिएक्शन वीडियो पर देखने को मिल रहे हैं.
