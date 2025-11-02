ोDelhi Metro Viral Video: दिल्ली मेट्रो का नाम सुनते ही मन में सबसे पहले लड़ाई-दंगे आते हैं. मेट्रो में आए दिन लड़ाई और मारपीट की खबरें सामने आती रहती है. ऐसा लगता है कि कुछ लोगों ने तो कसम खा ली है कि वो बिना लड़ाई किए मेट्रो में यात्रा नहीं करेंगे. हाल ही में एक ओर नई लड़ाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें सीट पर बैठे दो व्यक्ति एक-दूसरे को अनप-सनब बोलते दिखाई दे रहे हैं और ये लड़ाई सीट के लिए नहीं, बल्कि किसी ओर ही चीज के लिए हो रही है.

दिल्ली मेट्रो में एक बार फिर महाभारत

वीडियो में देखा गया कि मेट्रो में एक कोच के अंदर दो व्यक्ति सीट पर बैठकर आपस में किसी बात को लेकर झगड़ा कर रहे हैं. दोनों ही एक-दूसरे को गलत बोल रहे हैं. वीडियो को देखकर पता चलता है कि ये लड़ाई शख्स के बैठने के तरीके को लेकर हो रही है.

View this post on Instagram A post shared by Aditya Devendra Sharma (@aadi_sharmaa07)

वीडियो में एक शख्स को कहते सुना गया है कि ये कोई बैठने का तरीका है. इस बात पर दूसरा व्यक्ति कहता है कि ऐसे बैठने में क्या बुराई है, लेकिन व्यक्ति बार-बार दूसरे व्यक्ति के बैठने पर आपत्ति जता रहा है. व्यक्ति पैर पर पैर चढ़ा कर बैठा हुआ है, जिससे दूसरे व्यक्ति को दिक्कत हो रही है, लेकिन इस तरह बैठने दिक्कत होनी नहीं चाहिए.

यूजर्स ने यू ली कमेंट्स में मौज

इस बात को लेकर दोनों के बीच बहस हो रही है. व्यक्ति बार-बार दूसरे व्यक्ति को कहता है कि ऐसे मत बैठो. इस बात का व्यक्ति विरोध करता है. वीडियो में व्यक्ति कहता है ,'तू कहीं का नवाब है क्या ?' कुछ लोग दोनों को चुप करवाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन दोनों की बहस बरकरार रहती है. इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों के रिएक्शन सामने आ रहे हैं.

लोगों ने कहा कि इस तरह बैठने पर क्या दिक्कत है तो वहीं एक यूजर ने लिखा कि बिना मतलब के व्यक्ति लड़ाई कर रहा है. वहीं कुछ ने बोला कि भाई उसकी मर्जी जैसे भी बैठे. एक ने तो कहा कि लगता है, बीवी से लड़ाई करके यहां गुस्सा निकाल रहा है. इस तरह के मजेदार कमेंट्स वीडियो पर सामने नजर आ रहे हैं.