Gwalior News: मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में एक प्राइमरी स्कूल में एक ऐसी घटना घटी, जो देखने वालों के रोंगटे खड़े कर देने वाली थी. स्कूल परिसर में दो जहरीले सांप एक नाग और एक नागिन नजर आए. यह दृश्य न सिर्फ बच्चों और टीचर से लिए चौंकाने वाला था, बल्कि इसने पूरे गांव में सनसनी फैला दी. इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसने सभी को हैरान कर दिया है.

चलती क्लास में घुसे नाग-नागिन

यह घटना ग्वालियर के भितरवार इलाके के बामरोल गांव की है. जानकारी के मुताबिक, जब क्लास में बच्चे पढ़ रहे थे. इसी दौरान बच्चों की चीखने की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद स्कूल में मौजूद टीचर्स ने देखा कि क्लास में दो जहरीले नाग-नागिन फन फैलाए हुए है.

मध्य प्रदेश के ग्वालियर के स्कूल में चलती क्लास में एक नाग और नागिन घुस आए, जिसके बाद स्कूस परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. राहत की बात यह है, सांप ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया. pic.twitter.com/YO5oeMgEeO — Abhishek Kumar (@pixelsabhi) October 31, 2025

क्लास में मौजूद बच्चे सांप को देखकर काफी डर गए. दोनों सांप क्लास में फन फैलाए घूम रहे थे. इन सांपों को सबसे पहले बच्चों ने देखा था और उन्होंने ही इसकी सूचना टीचर्स को दी. टीचर्स ने सबसे पहले बच्चों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया. वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे दोनों सांप एक-दूसरे पर लिपटे हुए है.

कर्मचारियों ने दोनों सांपों को बाहर निकाला

सांप को देखने के बाद स्कूल में अफरा-तफरी का माहौल बन जाता है, लेकिन काफी देर की कड़ी मशक्कत के बाद स्कूल के कर्मचारियों ने सावधानी से दोनों सांपों को बाहर निकाला. गनीमत रही कि सांप ने स्कूल में किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया है, लेकिन अभी भी सभी के मन में डर बना हुआ है.

इस घटना का वीडियो स्कूल में मौजूद किसी स्टाफ ने बनाया है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और लोग इस पर हैरान करने वाले कमेंट्स कर रहे हैं और साथ ही स्कूल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल भी खड़े कर रहे हैं.