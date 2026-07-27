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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: किचन में कुकर फटने से धमाका, वीडियो देख कांपी यूजर्स की रूह

Video: किचन में कुकर फटने से धमाका, वीडियो देख कांपी यूजर्स की रूह

Viral Pressure Cooker blast: दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें किचन में गैस चूल्हे पर प्रेशर कुकर चढ़ा हुआ है और उसमें खाना पक रहा है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 27 Jul 2026 03:52 PM (IST)
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किचन में खाना बनाते वक्त केवल गैस चूल्हे और बिजली के झटकों से बचने का ही उपाय नहीं करना होता. किचन में मौजूद एक ऐसा बर्तन मौजूद है जो आपके लिए काल बन सकता है और इससे आपकी जान भी जा सकती है. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें किचन में चूल्हे पर चढ़ा प्रेशर कुकर इस तरह से ब्लास्ट होता है कि देखने वालों की रूह कांप जाती है. इसके बाद किचन की जो हालत होती है वो भी आपसे देखी नहीं जाएगी.

किचन में रखे प्रेशर कुकर में हुआ जोरदार ब्लास्ट

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें किचन में गैस चूल्हे पर प्रेशर कुकर चढ़ा हुआ है और उसमें खाना पक रहा है. लेकिन काफी वक्त तब जब उसमें सीटी नहीं आती तो किचन का माहौल खुद डरावना और खतरनाक हो जाता है. किचन में रखा ये कुकर जब अपने अंदर बनी भाप को बाहर नहीं निकाल पाता तो उसमें इतना खतरनाक ब्लास्ट होता है कि पूरा मंजर बेहद खौफनाक रूप ले लेता है. वीडियो में दिख रहा है कि कैसे कुकर ब्लास्ट करता है और उसमें पक रहा खाना किचन की छत तक जा पहुंचता है.

 
 
 
 
 
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किचन की छत तक गए छींटे

वीडियो में कुकर ब्लास्ट देखकर आपकी भी रूह कांप जाएगी. इतना तय है कि उस वक्त अगर कोई शख्स किचन में मौजूद होता तो उसकी रूह कांप जाती. वीडियो में खाना और कुकर दोनों की इतनी बुरी हालत हो चुकी है कि देखने वाला सोचेगा कि किचन में फाइट लड़ी गई है. वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है और लोग इसे लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

क्यों फटता है प्रेशर कुकर

प्रेशर कुकर खाने को तुरंत पकाने और स्वाद बढ़ाने के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है. इसमें एक खास तरह का सिस्टम होता है जो इसके अंदर बेहद गर्म भाप को पहले इकट्ठा करता है और फिर सीटी के माध्यम से उसे कुछ सेकंड में बाहर निकाल देता है. लेकिन जब ये प्रेशर बाहर नहीं निकल पाता और कुकर के अंदर दबाव बढ़ता रहता है तो भाप बाहर निकलने के लिए कुकर में ब्लास्ट कर देती है जो काफी खतरनाक और जानलेवा हो सकता है.

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यूजर्स की कांप गई रूह

वीडियो को the_ghumakkad02 नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...कुकर फटने से मेरे एक रिश्तेदार की मौत  हो गई थी. एक और यूजर ने लिखा...इस तरह का ब्लास्ट मैंने पहली बार देखा है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...अब तो प्रेशर कुकर में खाना बनाने से भी डर लगता है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 27 Jul 2026 03:52 PM (IST)
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